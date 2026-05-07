Resumen: La Policía capturó en flagrancia a alias ‘Veneco’ o ‘Caraota’ en el sector El Remanso, en Bosa, por porte ilegal de armas de fuego. El hombre intentó escapar y esconderse en una zona boscosa, pero fue localizado gracias a las cámaras de videovigilancia. Las autoridades indicaron que tenía antecedentes por hurto y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Capturan en Bosa a alias ‘Veneco’: era señalado de hurto, microtráfico y porte ilegal de armas

En un operativo adelantado en las últimas horas en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de un hombre conocido con los alias de ‘Veneco’ o ‘Caraota’, señalado de afectar la seguridad en el sector de El Remanso.

Seguimiento y captura

La detención se produjo por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El procedimiento fue posible gracias al apoyo del centro de monitoreo y al sistema de cámaras de videovigilancia, que permitió identificar y hacer seguimiento a este sujeto, reconocido por estar vinculado con hurtos a establecimientos de comercio y tráfico de estupefacientes.

Al notar la presencia de los uniformados durante un patrullaje, el hombre adoptó una actitud sospechosa, arrojó un revólver y emprendió la huida. En medio de la persecución, intentó esconderse en la zona boscosa del sector, corriendo por calles estrechas para tratar de perder a los agentes de vista.

Esto le podría interesar: Bajaron gente de buses y sacaron vendedores en operativo sorpresa de TransMilenio

El fin de su método de escape

Minutos después, el sospechoso regresó hacia la zona boscosa y trató de ocultarse lanzándose al piso cerca de unas tejas de zinc, en medio de la maleza. No obstante, las cámaras de seguridad registraron todos sus movimientos y transmitieron la información en tiempo real a los policías en tierra, permitiendo su ubicación exacta.

‘El veneco’, expendedor de droga y ladrón reincidente de Bosa, se lanzó al río para escapar, pero aun así @PoliciaBogota lo capturó. Los uniformados cuentan cómo le siguieron el rastro por varios días, en una zona boscosa y por las calles hasta terminar en el río. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad En Bogotá… pic.twitter.com/rce1FGEoQR — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 7, 2026

Uno de los uniformados que lideró el operativo señaló que ya llevaban varios días siguiéndole el rastro. El capturado utilizaba con frecuencia un método particular para evadir a la justicia: cada vez que se veía acorralado, se internaba en la maleza y se lanzaba a un río de aguas negras para escapar. Sin embargo, en esta ocasión, la tecnología impidió su huida.

Antecedentes y situación judicial

Alias ‘Veneco’ o ‘Caraota’ registra anotaciones judiciales por hurto y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, consolidándose como un actor reincidente en la zona.

Su captura representa un golpe contra las estructuras de microtráfico en Bosa. La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123.