Terror en Cauca: dron cargado con explosivos dejó varios niños heridos en medio de combates

Resumen: Ataque con dron explosivo en zona rural de Suárez, Cauca, dejó seis menores y un adulto mayor heridos. Cerca de 200 familias permanecen confinadas por los enfrentamientos.

Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Cauca luego de que un dron explosivo fuera utilizado en medio de enfrentamientos armados en zona rural del municipio de Suárez.

El ataque dejó al menos seis menores de edad y un adulto mayor heridos en los sectores de Betulia y Playa Rica, según reportaron las autoridades locales.

De acuerdo con la información oficial, la acción violenta habría sido perpetrada por integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

El dron explosivo impactó en una zona donde se encontraba población civil, provocando lesiones de diversa consideración entre los habitantes.

La situación más delicada la enfrenta un niño de siete años que sufrió una herida penetrante en el tórax. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad en Cali.

Entre los afectados también figuran un menor de cinco años con trauma craneoencefálico, tres niñas de entre nueve y doce años y un hombre identificado como Juan Bautista, de 55 años.

Lea también: ¡Ojo! Ya arrancó la recarga de pasajes gratis en TransMilenio para más de 700 mil personas

Tras el ataque con dron explosivo, la Alcaldía de Suárez manifestó su preocupación por la afectación a la población civil e hizo un llamado a los grupos armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de involucrar a la comunidad en las confrontaciones.

Por su parte, el Ejército Nacional informó que desplegó operaciones en la zona con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para contener la ofensiva y ubicar el lugar desde donde fueron lanzados los artefactos. Según la institución, las tropas lograron identificar el punto de lanzamiento de las cargas explosivas y mantienen presencia en el área.

Reportes preliminares indican que cerca de 200 familias permanecen confinadas en sus viviendas debido a los combates y al riesgo que representa la presencia de actores armados en el territorio.

Más noticias de Colombia