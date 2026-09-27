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Resumen: BTS será reconocido como Huésped de Honor de Bogotá durante su primera visita a Colombia, donde ofrecerá dos conciertos en El Campín. La Alcaldía anunció una bienvenida especial con iluminación morada en puntos de la ciudad y medidas de movilidad para facilitar la salida de los asistentes, mientras los seguidores también podrán disfrutar de actividades relacionadas con la gira.

¡BTS tendrá recibimiento especial! Los siete integrantes serán Huéspedes de Honor en Bogotá

La llegada de BTS a Colombia tendrá un componente institucional. La Alcaldía de Bogotá anunció que los siete integrantes del grupo surcoreano serán reconocidos como Huéspedes de Honor de Bogotá, en el marco de su primera visita al país.

La agrupación se presentará el 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, como parte de la gira mundial BTS World Tour: ARIRANG. Bogotá será la primera ciudad latinoamericana incluida en esta etapa del recorrido, que continuará posteriormente por Perú, Chile, Argentina y Brasil.

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó el papel que tiene la comunidad de seguidores de la agrupación en torno a la llegada del grupo.

“Yo he entendido que BTS es más que una banda y eso representa la comunidad ARMY”, afirmó el mandatario.

La iniciativa de los seguidores

El reconocimiento se conoció después de una campaña impulsada por BTS ARMY Colombia, que había solicitado a la Alcaldía preparar un recibimiento institucional para la agrupación.

La comunidad promovió la iniciativa #BogotáRecibeABTS, mediante la cual planteó diferentes propuestas para acompañar la llegada de los artistas y de los seguidores que viajarán a la capital con motivo de los conciertos.

Entre las solicitudes estaba precisamente la declaración de BTS como Huéspedes de Honor. Con el anuncio de la Alcaldía, esta propuesta quedó incluida dentro de las acciones oficiales previstas para la visita.

Bogotá prepara su recibimiento

Como parte de la bienvenida, algunos lugares representativos de la capital serán iluminados de color morado. Entre ellos están el Palacio Liévano y la Torre Colpatria, en una intervención relacionada con la identidad visual de BTS y su comunidad de seguidores.

La llegada del grupo también implica preparativos en materia de seguridad y movilidad para las jornadas de los conciertos.

TransMilenio anunció una operación especial para facilitar la salida de los asistentes después de las presentaciones. Desde las 10:00 de la noche habrá ocho rutas en las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena, con destinos hacia los portales de la 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Los despachos dependerán de la demanda de usuarios.

La medida está prevista específicamente para la salida de los conciertos y no contempla una ampliación del horario del servicio de alimentación.

También habrá una experiencia oficial de BTS

La agenda alrededor de la visita incluye BTS POP-UP: ARIRANG, una tienda oficial ubicada en la Mansión Francesa, en la carrera 8 #87-85.

El espacio estará disponible hasta el 18 de octubre, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y requiere reserva previa para el ingreso.

La actividad permitirá a los seguidores acercarse a la temática de la nueva etapa de la agrupación mientras se desarrollan las fechas de la gira en la capital.

Con estas acciones, la llegada de BTS estará acompañada por medidas institucionales, actividades para sus seguidores y una operación especial alrededor de El Campín.

El reconocimiento como Huéspedes de Honor se suma así a la programación prevista para la primera visita del grupo surcoreano a Colombia, que tendrá como principales escenarios sus presentaciones del 2 y 3 de octubre en Bogotá.