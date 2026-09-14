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Resumen: La Procuraduría sancionó a dos dragoneantes del INPEC por omitir los controles y registros correspondientes al ingreso de una agrupación musical a la cárcel “La Paz” de Itagüí. El fallo de primera instancia estableció una suspensión e inhabilidad de seis meses y señaló que la conducta podía generar desconfianza en la ciudadanía frente al INPEC.

¡Seis meses fuera del cargo! Sancionan a dos dragoneantes por parranda vallenata en la cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por seis meses a los dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio, por hechos ocurridos en el establecimiento penitenciario y carcelario “La Paz”, de Itagüí.

La decisión fue tomada en un fallo de primera instancia, en el que el ente de control determinó que los funcionarios omitieron los controles y registros que debían realizar durante el ingreso de una agrupación musical de un artista al establecimiento de máxima y mediana seguridad.

Lo ocurrido durante el ingreso al penal

Los hechos se presentaron el 8 de abril de 2026. De acuerdo con lo establecido por la Procuraduría, los dragoneantes no realizaron las anotaciones y registros correspondientes en la minuta relacionada con el ingreso de la agrupación musical.

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El organismo calificó las faltas como graves y estableció que fueron cometidas a título de culpa grave. Además, consideró que la conducta tuvo trascendencia social debido a que podía generar desconfianza de la ciudadanía en las entidades del Estado, particularmente en el INPEC.

La sanción fue impuesta después de aplicar la reducción correspondiente por la confesión realizada por Góez David y Vargas Rubio durante la etapa de instrucción.

El proceso contra otros investigados sigue en curso

La Procuraduría aclaró que la decisión no corresponde a la totalidad de las personas que hacen parte de la investigación. El proceso disciplinario contra los demás investigados continúa en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia.

De esta manera, el fallo de primera instancia establece la sanción para los dos dragoneantes por las omisiones determinadas dentro del proceso, mientras las actuaciones frente a los demás investigados permanecen en trámite.