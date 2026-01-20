Resumen: Rescatados dos perros pitbull en el barrio Puerto Rico de Bogotá por presunto abuso sexual. El IDPYBA y la Fiscalía investigan este caso de zoofilia.

¡Indignante! Rescatan a dos pitbulls que habrían sido abusados sexualmente en Bogotá

Un nuevo y estremecedor caso de crueldad animal tiene bajo la lupa a la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. En las últimas horas, las autoridades confirmaron el rescate de dos caninos de raza pitbull que, presuntamente, eran víctimas de abuso sexual (zoofilia) en una vivienda.

El operativo, liderado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Policía Ambiental, se desencadenó tras una serie de denuncias ciudadanas que alertaban sobre los constantes lamentos de los animales y comportamientos sospechosos por parte de su dueño.

Al ingresar al inmueble, el equipo de médicos veterinarios realizó una inspección detallada, encontrando hallazgos físicos que sugerirían la comisión del delito de zoofilia.

Lea también: El problema legal que tendría James Rodríguez por el que no puede jugar en ningún equipo de Colombia

Ante la gravedad de las evidencias y el riesgo inminente para la vida de los ejemplares, se procedió a la aprehensión material preventiva. Los dos perros fueron trasladados de inmediato a una unidad de cuidado especializado, donde reciben atención médica y evaluación psicológica para determinar el alcance del daño causado por este aberrante trato.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Actualmente, los caninos permanecen bajo custodia de la alcaldía mientras se recuperan de las lesiones físicas y el trauma emocional derivado del presunto abuso.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que se encargará de judicializar al presunto responsable bajo la Ley 1774 de 2016. De hallarse culpable, el agresor podría enfrentar penas de prisión y millonarias multas, además de quedar inhabilitado de por vida para tener animales.

Las autoridades hicieron un llamado a los bogotanos para que sigan reportando cualquier signo de maltrato a través de la línea 123, recordando que los animales son seres sintientes que merecen respeto y protección.

Más noticias de Bogotá