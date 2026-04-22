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Resumen: La Uaepa de Cali atendió dos casos de bienestar animal reportados en redes sociales: un canino con manejo inadecuado, que quedó en seguimiento, y dos perritas en condición crítica, que fueron trasladadas a un centro de atención. La entidad reiteró el llamado a denunciar posibles casos de maltrato.

Dos perritas en estado crítico y un canino encadenado: La Uaepa activa ruta de protección por maltrato en Cali

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) de Cali activó protocolos de verificación y atención tras recibir, a través de redes sociales, dos reportes ciudadanos relacionados con presunto maltrato animal durante el fin de semana.

De acuerdo con la entidad, ambos casos fueron atendidos de manera oportuna mediante visitas técnicas en territorio, con acompañamiento de equipos médicos veterinarios y de protección animal, con el fin de verificar las condiciones de los animales involucrados.

Un caso con observaciones en manejo del animal

El primer caso se registró el 17 de abril en el sector Los Sauces del Caney, donde se realizó una inspección a una vivienda tras la denuncia de un canino que permanecía en un balcón. Durante la visita, el equipo técnico evaluó el estado del animal.

Según la valoración realizada, el canino no presentaba signos físicos de maltrato ni afectaciones en su estado de salud. Sin embargo, sí se evidenciaron prácticas relacionadas con la restricción de movilidad, consideradas inadecuadas por las autoridades.

Ante esta situación, la Uaepa emitió orientaciones dirigidas a los cuidadores del animal, con medidas enfocadas en garantizar su bienestar, entre ellas evitar que permanezca amarrado, asegurar condiciones adecuadas de permanencia y avanzar en su esquema de vacunación. El caso quedó bajo seguimiento.

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Dos caninas en condición crítica y traslado a centro de atención

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El segundo caso tuvo un panorama más complejo, luego de que las autoridades encontraran dos caninas en estado crítico. Durante la inspección se evidenciaron signos de desnutrición, enfermedades dermatológicas y dificultades en el acceso a agua, además de comportamientos asociados a estrés.

Debido a estas condiciones, se activó la ruta de protección animal, lo que permitió el traslado inmediato de los ejemplares al Centro de Bienestar Animal, donde reciben atención médica integral. Paralelamente, el caso fue remitido a las autoridades competentes para su respectiva investigación.

La directora de la Uaepa, Carmen Elena Domínguez, explicó que la entidad mantiene una actuación constante frente a los reportes ciudadanos, asegurando verificación en campo y medidas de protección cuando se requieren.

Balance de atención y llamado a la ciudadanía

La entidad también destacó cifras recientes de su gestión, entre ellas 141 visitas realizadas a denuncias por maltrato animal, 65 procesos policivos activos —31 de ellos por maltrato—, 48 animales incautados y 370 ejemplares valorados.

Finalmente, la Uaepa reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que afecte el bienestar de los animales a través de la línea 318 275 01 01, con el fin de activar oportunamente las rutas de atención y protección.