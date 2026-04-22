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    A la cárcel «la madre» y «almendra», mujeres trans que habrían apuñalado y atracado a dos hombres y asesinado a uno de ellos, en Cali

    Los hechos ocurrieron el pasado 6 de febrero en un lote baldío ubicado en el Sur de Cali

    Publicado por: SoloDuque

    Foto tomada de redes sociales.
    A la cárcel «la madre» y «almendra», mujeres trans que habrían apuñalado y atracado a dos hombres y asesinado a uno de ellos, en Cali

    Resumen: Un fiscal de la Seccional Cali imputó a las procesadas los delitos de homicidio, homicidio tentado, hurto calificado; las tres conductas agravadas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a dos mujeres trans identificadas como Almendra y La Madre, presuntamente involucradas en la muerte de un hombre y las heridas causadas a otro.

    Los hechos ocurrieron el pasado 6 de febrero en un lote baldío ubicado en el Sur de Cali (Valle del Cauca) donde dos personas fueron atacadas con arma cortopunzante por las ahora procesadas. Producto de la agresión una de las víctimas murió y la otra resultó herida, a ambas les hurtaron sus pertenencias.

    Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron a las ahora procesadas el pasado 20 de abril cuando se movilizaban por los barrios El Pondaje y Charco Azul.

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    Un fiscal de la Seccional Cali imputó a las procesadas los delitos de homicidio, homicidio tentado, hurto calificado. Las tres conductas agravadas. Cargos que no fueron aceptados. El juez del caso les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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