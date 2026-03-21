Dos soldados muertos y ocho heridos tras hostigamiento en Arauquita, Arauca

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Resumen: Ataque del ELN en Arauquita dejó dos soldados muertos y ocho heridos durante operativo militar en Arauca.

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Arauquita, donde un ataque armado contra la Fuerza Pública dejó dos soldados muertos y ocho uniformados heridos.

De acuerdo con el reporte del Ejército Nacional, el hostigamiento se registró el pasado 20 de marzo mientras tropas de la Décima Octava Brigada, adscrita a la Octava División, realizaban labores de seguridad y acompañamiento a un procedimiento judicial en el casco urbano.

Según información preliminar, en medio del operativo se desató un ataque armado que sería atribuido a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente a la comisión Camilo Cienfuegos de ese grupo armado.

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En el hecho murieron dos soldados profesionales, mientras que un suboficial y otros siete militares resultaron heridos.

Las autoridades informaron que los lesionados presentan heridas leves, fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran fuera de peligro.

El Ejército rechazó el ataque, calificándolo como un acto terrorista que no solo afecta a las tropas, sino que también pone en riesgo a la población civil en esta zona del país.

Cabe recordar que, según alertas de la Defensoría del Pueblo, esta región ha sido históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales, donde el ELN mantiene influencia, aunque también existirían disputas con estructuras disidentes.

La institución aseguró que continuará con operaciones militares sostenidas para contrarrestar el accionar de estos grupos.

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