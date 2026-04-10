Resumen: La alcaldía de Medellín ofrece curso gratuito de primeros auxilios para animales de compañía. Aprenda RCP, manejo de heridas y emergencias veterinarias. Inscripciones abiertas.

¡No se quede sin saber qué hacer! Medellín lanza curso gratis para aprender a salvarle la vida a su mascota

En Medellín ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de capacitación ciudadana enfocada en la protección de los animales de compañía. Se trata de un curso virtual y gratuito de primeros auxilios que ya cuenta con la participación de 1.414 ciudadanos interesados en aprender a reaccionar ante situaciones críticas.

La iniciativa, que no requiere conocimientos previos, busca que cualquier persona pueda brindar una atención inmediata y efectiva a perros o gatos antes de llegar al veterinario, fortaleciendo así la cultura de la protección y la tenencia responsable en la ciudad.

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El programa académico está diseñado de manera integral y se divide en siete unidades didácticas que cubren las emergencias más comunes en el hogar y la vía pública.

Los participantes aprenden desde el manejo básico de heridas, hemorragias y contusiones, hasta procedimientos más complejos como la reanimación cardiopulmonar (RCP) y la atención en emergencias neurológicas. También se abordan riesgos del entorno como quemaduras o descargas eléctricas, garantizando que el propietario tenga herramientas claras para actuar bajo presión y minimizar el sufrimiento del animal.

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Además de la respuesta ante accidentes, la formación hace un fuerte énfasis en la protección preventiva. Los estudiantes reciben pautas para organizar un kit de emergencias especializado y protocolos de evacuación segura en caso de desastres naturales. Los interesados pueden realizar su inscripción sin costo a través de la plataforma oficial de la Escuela FFW.

Con este proyecto, Medellín reafirma su posición como una ciudad comprometida con el bienestar animal, empoderando a sus habitantes con conocimientos técnicos y empatía para salvaguardar la vida de sus seres sintientes.

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