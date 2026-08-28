Resumen: Dos hombres fueron enviados a prisión por su presunta responsabilidad en un incendio forestal que afectó cerca de seis hectáreas en Dolores, Tolima.

Pillaron a dos hombres provocando un incendio en Tolima: juez los mandó a la cárcel

Un incendio forestal registrado en zona rural de Dolores, Tolima, dejó a dos hombres bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario, luego de que la Fiscalía los señalara de estar relacionados con una quema no autorizada que afectó cerca de seis hectáreas de vegetación y fauna silvestre.

El hecho ocurrió el pasado 25 de agosto en un predio ubicado en la vereda La Guacamaya. Según la Fiscalía General de la Nación, unidades de la Policía llegaron hasta el lugar y encontraron a Julio y Leonidas avivando el fuego durante unas quemas que no contaban con autorización.

Una revisión técnica permitió establecer que las llamas ocasionaron daños en el suelo y la cobertura vegetal de un área cercana a seis hectáreas. Además, la emergencia generó afectaciones sobre especies de fauna silvestre que se encontraban en la zona.

Lea también: ¡Atención! EPM anuncia racionamiento de agua en Medellín: estas son los barrios afectados

Debido a la magnitud de la emergencia, fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores, cuyos integrantes trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara extendiéndose.

La Fiscalía señaló además que los dos hombres ya habían sido requeridos el 24 de julio por una conducta similar. En esa oportunidad, las autoridades les habrían advertido que este tipo de quemas estaban prohibidas.

Con los elementos recopilados durante la investigación, una fiscal de la Seccional Tolima imputó a los dos hombres por los delitos de incendio y deforestación. Ninguno de los dos aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Sin embargo, un juez de control de garantías determinó que ambos deberán permanecer privados de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

El caso se conoce en medio de la atención que mantienen las autoridades sobre las emergencias relacionadas con los incendios forestales en diferentes zonas del Tolima.

Más noticias de Colombia