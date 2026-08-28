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    ¡Atención! EPM anuncia racionamiento de agua en Medellín: estos son los barrios afectados

    EPM detalló que la interrupción del servicio de acueducto comenzará a regir a partir del próximo lunes 31 de agosto

    Publicado por: SoloDuque

    ¡A juntar agua en baldes! El Carmen de Viboral implementa cortes programados por reducción de sus fuentes hídricas
    Foto de archivo.
    ¡Atención! EPM anuncia racionamiento de agua en Medellín: estos son los barrios afectados

    Resumen: La medida iniciará el próximo lunes 31 de agosto para hacerle frente a un fenómeno de El Niño histórico. Los cortes serán nocturnos, escalonados y afectarán inicialmente a unas 300 mil personas.

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    Minuto30.com .- Lo que se temía, finalmente se confirmó. En la mañana de este viernes, Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció oficialmente la implementación de un esquema de racionamiento de agua sectorizado en la capital antioqueña.

    La drástica decisión busca mitigar los efectos de una intensa sequía provocada por un fenómeno de El Niño calificado como «sin precedentes en el último medio siglo», el cual ha disminuido drásticamente los caudales de las fuentes hídricas.

    ⚠️ ¿Dónde iniciará el racionamiento?

    De acuerdo con el plan estructurado por EPM, los cortes de agua afectarán inicialmente a unas 300 mil personas ubicadas en el nororiente y centro oriente de Medellín.

    Las restricciones en el servicio comenzarán a aplicarse en barrios pertenecientes a las siguientes comunas:

    Comuna 1 (Popular)

    Comuna 3 (Manrique)

    Comuna 4 (Sector de Campo Valdés)

    Comuna 8 (Villa Hermosa)

    Comuna 9 (Buenos Aires)

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    ¿Cómo funcionarán los cortes y cuánto durarán?

    EPM detalló que la interrupción del servicio de acueducto comenzará a regir a partir del próximo lunes, 31 de agosto de 2026. Para reducir el impacto en las actividades diarias de las familias y el comercio, la entidad determinó la siguiente modalidad:

    Cortes nocturnos: Se realizarán en horas de la noche.

    Escalonados: La medida se aplicará día por medio en los sectores focalizados.

    Duración inicial: El racionamiento está proyectado para durar, en principio, un mes.

    Directivos de la compañía indicaron que mantendrán una evaluación constante de los resultados de la medida y del estado de los embalses. La esperanza de las autoridades está puesta en el mes de octubre, época en la que se espera el retorno de las lluvias para recuperar el nivel de las fuentes de agua de la ciudad. Dependiendo del clima, la restricción podría levantarse o, por el contrario, prolongarse y extenderse a otros sectores.

    Rutas de contingencia con carrotanques

    Para garantizar el suministro básico en las zonas afectadas, especialmente en aquellas viviendas y locales comerciales que no alcancen a recolectar agua antes de los cortes nocturnos, EPM dispuso de una flota de seis carrotanques. Estos vehículos recorrerán las partes altas de las comunas impactadas para abastecer a la comunidad.

    Las autoridades reiteran el llamado urgente a todos los habitantes del Valle de Aburrá para hacer un uso racional y consciente del agua durante esta contingencia climática.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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