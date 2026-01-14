Resumen: Dos hombres fueron capturados en Ciudad Bolívar luego de intentar escapar de un control policial en motocicleta. Tras una persecución y la activación de un plan candado, las autoridades les incautaron más de un kilo de marihuana y un arma traumática, quedando a disposición de la Fiscalía.

Dos hombres fueron capturados con un arma y más de un kilo de marihuana tras persecución policial en Ciudad Bolívar

Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de intentar evadir un control policial en la localidad de Ciudad Bolívar. En su poder, las autoridades hallaron un arma de fuego tipo traumática y más de un kilo de marihuana, sustancia que presuntamente iba a ser distribuida en distintos sectores de la zona.

El procedimiento se registró durante labores de patrullaje adelantadas por uniformados de la estación de Policía de Ciudad Bolívar, quienes observaron a los sospechosos y notaron una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial. Ante esta situación, los hombres emprendieron la huida, lo que llevó a las autoridades a activar un plan candado con el apoyo de varias patrullas.

Durante la persecución, uno de los implicados dejó caer una bolsa hermética que contenía una sustancia vegetal que, por sus características, correspondía a marihuana. Minutos después, los sujetos fueron interceptados a pocas cuadras del lugar.

Esto le podría interesar: Inteligencia militar detectó movilidad de cabecillas de las Farc en Antioquia y Bogotá

Al realizar el registro, los uniformados les encontraron 1.242 gramos de marihuana y un arma de fuego tipo traumática. De acuerdo con las primeras investigaciones, los capturados, al parecer, pretendían comercializar el estupefaciente en diferentes sectores de la localidad. Además, se estableció que uno de ellos presenta antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Iban en moto cargados con 1.242 g de marihuana, intentaron huir de un control de la Policía y, durante la persecución, se les cayó la bolsa donde llevaban la droga. Al ser interceptados, fueron capturados con un arma traumática en su poder. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad No tuvieron salida, ahora a responder… pic.twitter.com/hlfU26vtM6 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 14, 2026

Los dos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente por los hechos que se les atribuyen.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que, en lo corrido del año 2026, se ha logrado la captura de 392 personas por diversos delitos, así como la incautación de 12 armas de fuego, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que continúe denunciando cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la Línea 123 o en el CAI más cercano.