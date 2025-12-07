Resumen: Dos hombres fueron asesinados a tiros en la vereda Cristianía, en Jardín (Antioquia), cuando se movilizaban en motocicleta. Las autoridades investigan el hecho y no descartan que esté relacionado con disputas de grupos criminales que operan en la zona.

Dos hombres fueron asesinados en zona rural de Jardín: uno de ellos era un recolector de café

Un nuevo hecho de violencia se registró en el suroeste de Antioquia. Dos hombres fueron atacados con arma de fuego en la vereda Cristianía, zona rural de Jardín, en la tarde del viernes 6 de diciembre. Las víctimas fueron identificadas como Héctor Geovany Muñoz, de 24 años, y Wilmar Maya, un trabajador caficultor que había arribado al municipio hacía apenas tres semanas para la temporada de cosecha.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, ambos se desplazaban en una motocicleta AKT negra cuando fueron sorprendidos por sujetos que, al parecer, se movilizaban en otro vehículo similar. Los atacantes habrían abierto fuego de manera directa y luego huyeron del lugar.

Los cuerpos quedaron junto a la motocicleta y presentaban múltiples heridas por arma de fuego. Muñoz fue impactado en el pecho, el brazo y la región posterior del torso; mientras que Maya recibió disparos en la zona facial, el tórax y ambos costados del cuerpo.

Hipótesis en investigación

Las autoridades trabajan para establecer los móviles del crimen. Aunque no se descarta que el doble homicidio esté relacionado con dinámicas criminales que afectan esta subregión, los investigadores mantienen abiertas varias líneas de indagación.

La inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos estuvieron a cargo del CTI de la Fiscalía en Andes, que asumió la recolección de evidencias y la coordinación de los actos urgentes para avanzar en la identificación de los responsables.

Organizaciones sociales de la zona han reiterado su preocupación por el incremento de homicidios en el corredor cafetero, mientras que las autoridades aseguran que reforzarán patrullajes y controles para contrarrestar la influencia de los grupos armados en la región.