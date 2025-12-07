Gobernación lanza plan de reubicación y ayuda para familias afectadas por inundaciones en Rionegro

Resumen: La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Rionegro activaron un plan de reubicación y asistencia para las familias afectadas por la inundación en Quebrada Arriba, que incluye subsidios de arrendamiento, apoyo en la vivienda definitiva y monitoreo de ocho puntos críticos para prevenir nuevos desastres.

Tras la inundación del pasado 2 de diciembre que afectó gravemente al barrio Quebrada Arriba en Rionegro, las autoridades departamentales y municipales anunciaron un plan integral de atención y reubicación para las familias damnificadas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde Jorge Rivas realizaron un recorrido por la zona para evaluar los daños y coordinar las acciones de apoyo.

Entre las medidas inmediatas se incluye la entrega de subsidios de arrendamiento para quienes necesiten abandonar sus viviendas de forma temporal, mientras avanzan los estudios y gestiones para garantizar soluciones habitacionales definitivas. Para esto, se prevé la reubicación de las familias en el proyecto de vivienda Arrayanes, que contempla más de mil unidades.

Paralelamente, las autoridades trabajan en la mitigación de riesgos futuros. El Dagran y la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo están coordinando estudios técnicos y asistencia para ejecutar obras que protejan los puntos más vulnerables de la quebrada. Actualmente, se mantiene un monitoreo constante de ocho puntos críticos a través del Centro de Monitoreo y Control (CMC), en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Rionegro, para prevenir nuevas emergencias y controlar los niveles de las fuentes hídricas.

El gobernador Rendón destacó la importancia de este acompañamiento integral, asegurando que la Gobernación apoyará a las familias no solo con ayudas inmediatas, sino también con soluciones habitacionales seguras y proyectos de mitigación a largo plazo. Mientras tanto, el municipio continúa con la limpieza de taponamientos y la entrega de ayudas humanitarias para quienes fueron afectados por la creciente de la quebrada.