Resumen: En zona rural de Caucasia, en el sector de la invasión Santa Elena, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres con múltiples heridas por arma de fuego. Las autoridades realizaron la inspección técnica y trasladaron los cuerpos a Medicina Legal, mientras avanzan las investigaciones para establecer su identidad, los móviles del crimen y los responsables del hecho.

Dos hombres fueron asesinados en zona rural de Caucasia: esto es lo que se sabe

En la zona rural del municipio de Caucasia, específicamente en el sector conocido como la invasión Santa Elena, se registró un doble homicidio que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. En el lugar fueron hallados dos hombres sin vida, quienes hasta el momento no han podido ser identificados.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, las víctimas presentaban múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego. El hallazgo se produjo en horas de la tarde del domingo 14 de junio, luego de que habitantes de la zona dieran aviso a los organismos de seguridad sobre la presencia de los cuerpos en este punto del área rural.

Hallazgo de los cuerpos y primeras acciones

Tras la alerta de la comunidad, unidades de la SIJIN llegaron hasta el sitio para adelantar los actos urgentes de inspección técnica. En el lugar se realizaron los procedimientos iniciales de recolección de evidencia, mientras se aseguraba el área para evitar la alteración de la escena.

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Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal en Caucasia, donde se adelanta el proceso forense correspondiente. Allí se busca establecer la identidad de las víctimas, además de recopilar información que pueda aportar a la reconstrucción de lo ocurrido.

Investigación en curso y contexto de seguridad

Por el momento, las autoridades no han determinado los posibles móviles del crimen ni han identificado a los responsables del ataque. El caso es asumido por la Policía Judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que avanzan en la recolección de testimonios y elementos materiales probatorios.

El hecho se presenta en una región que ha enfrentado históricamente dificultades en materia de orden público. En el Bajo Cauca antioqueño, las autoridades han advertido la complejidad del panorama debido a la presencia de estructuras armadas ilegales y disputas por el control territorial.

Entre los actores con mayor incidencia en la zona se encuentra el Clan del Golfo, señalado por las autoridades como una organización con presencia en actividades como la extorsión y el control de economías ilícitas. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial que relacione este grupo con el hecho puntual ocurrido en Santa Elena.

Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de esclarecer lo sucedido, identificar a las víctimas y establecer las circunstancias exactas en las que se produjo este doble homicidio que mantiene en alerta a la comunidad de la zona rural de Caucasia.