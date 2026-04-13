En Sonsón, histórica inversión impulsa el campo y fortalece la autonomía de las mujeres rurales

Resumen: La Administración Municipal de Sonsón, bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zuluaga, reafirma su compromiso con el desarrollo rural, la equidad de género y la generación de oportunidades reales para las mujeres campesinas

La Administración Municipal de Sonsón, liderada por el alcalde Juan Diego Zuluaga, realizó una inversión histórica de más de $500 millones en recursos propios para la entrega de 30.000 árboles de aguacate a mujeres campesinas del municipio, en una apuesta decidida por el fortalecimiento del campo y el empoderamiento económico femenino.

Esta iniciativa beneficia a cerca de 600 mujeres rurales, quienes recibieron plantas de cinco variedades de aguacate, adaptadas a los diferentes pisos térmicos del territorio. Más allá del componente productivo, este proyecto se convierte en una herramienta clave para impulsar la autonomía financiera, permitiendo que las beneficiarias generen ingresos propios, fortalezcan sus unidades productivas y mejoren la estabilidad económica de sus hogares.

El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó que este tipo de inversiones buscan transformar realidades desde el territorio. “Aquí no solo estamos entregando árboles, estamos brindando oportunidades para que nuestras mujeres campesinas tengan independencia económica, fortalezcan sus proyectos productivos y sean protagonistas del desarrollo rural de Sonsón”, afirmó el mandatario.

Además de su impacto social, la iniciativa promueve prácticas agrícolas sostenibles y consolida el cultivo de aguacate como una alternativa productiva con alto potencial en el municipio. La diversificación de variedades permite adaptarse a todos los climas de Sonsón, garantizando mayor productividad y sostenibilidad en el tiempo.

Con esta inversión, la Administración Municipal de Sonsón, bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zuluaga, reafirma su compromiso con el desarrollo rural, la equidad de género y la generación de oportunidades reales para las mujeres campesinas, reconociendo su papel fundamental en la transformación social y económica del municipio.