Dos heridos, tres mascotas «ahumadas» y varios damnificados: saldo del incendio en Manrique

Minuto30.com .- Un incendio estructural se registró en el barrio Manrique Santa Inés de Medellín, en la carrera 39 con calle 82, el cual fue controlado gracias a la acción de tres tripulaciones de Bomberos Medellín, según informó el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres).

El saldo de la emergencia fue de dos personas lesionadas, presumiblemente por inhalación de humo, quienes recibieron atención médica. Además, la tragedia afectó a mascotas: dos perritos y un gatico también resultaron afectados por la exposición al humo.

En cuanto a los daños materiales, el incendio comprometió un total de tres viviendas. Las causas que originaron el fuego aún se desconocen y están siendo investigadas. El equipo técnico y social de la Alcaldía de Medellín está brindando apoyo a las familias damnificadas.

