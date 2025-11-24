Menú Últimas noticias
    Fotos

    Dos heridos, tres mascotas «ahumadas» y varios damnificados: saldo del incendio en Manrique

    El equipo técnico y social de la Alcaldía de Medellín está brindando apoyo a las familias damnificadas.

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: DAGRD
    Dos heridos, tres mascotas «ahumadas» y varios damnificados: saldo del incendio en Manrique

    Resumen: Un incendio estructural se registró en el barrio Manrique Santa Inés de Medellín, en la carrera 39 con calle 82, el cual fue controlado gracias a la acción de tres tripulaciones de Bomberos Medellín

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un incendio estructural se registró en el barrio Manrique Santa Inés de Medellín, en la carrera 39 con calle 82, el cual fue controlado gracias a la acción de tres tripulaciones de Bomberos Medellín, según informó el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres).

    El saldo de la emergencia fue de dos personas lesionadas, presumiblemente por inhalación de humo, quienes recibieron atención médica. Además, la tragedia afectó a mascotas: dos perritos y un gatico también resultaron afectados por la exposición al humo.

    En cuanto a los daños materiales, el incendio comprometió un total de tres viviendas. Las causas que originaron el fuego aún se desconocen y están siendo investigadas. El equipo técnico y social de la Alcaldía de Medellín está brindando apoyo a las familias damnificadas.

