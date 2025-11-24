Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Fotos y Videos

    ¡Las llamas se ven desde lejos! Voraz incendio estructural en Manrique

    Las llamas han generado una gran alarma en el sector. En este momento, unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia.

    Minuto30.com .- Un voraz incendio se ha desatado en el barrio Manrique de Medellín en la noche de este lunes 24 de noviembre, y el cual se puedever desde diferentes sectores de la ciudad.

    Las llamas han generado una gran alarma en el sector. En este momento, unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia en la carrera 41 con calle 82.

    También han llegado al sitio autoridades policiales y servicios de emergencia para acordonar la zona y brindar asistencia.

    Se espera que las autoridades logren controlar el fuego y reporten el balance de daños materiales y posibles víctimas.

