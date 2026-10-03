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Resumen: Una alerta de la comunidad permitió que la Policía ubicara en un parqueadero del 7 de Agosto un vehículo que había sido reportado como hurtado horas antes en Suba. Tres hombres fueron capturados mientras desarmaban el automotor, al que ya le habían retirado las placas, los stops traseros y otros elementos de la carrocería. Durante la verificación, además, las autoridades encontraron alterado el número de chasis.

¡Alerta ciudadana los delató! Tres hombres fueron capturados desguazando un carro hurtado en Bogotá

La alerta de un ciudadano permitió que la Policía Metropolitana de Bogotá ubicara en un parqueadero del barrio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, un vehículo que había sido reportado como hurtado horas antes en la localidad de Suba. En el lugar, los uniformados encontraron el automotor y a tres hombres que presuntamente lo estaban desarmando.

De acuerdo con el procedimiento adelantado por las autoridades, al vehículo ya le habían retirado las placas, los stops traseros y diferentes elementos de la carrocería. Durante la inspección también fue establecido que el número de chasis del automotor había sido alterado.

La denuncia permitió localizar el vehículo

La información entregada por la comunidad permitió orientar la reacción de los uniformados hacia el parqueadero señalado. Una vez llegaron al lugar, los policías encontraron el vehículo y procedieron con la captura de los tres hombres que estaban allí mientras se adelantaba el desmonte de diferentes partes del automotor.

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Las autoridades incorporaron al procedimiento la alteración del número de chasis, además de las condiciones en las que fue encontrado el vehículo. Los tres capturados quedaron a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de receptación y por los hechos que continúan bajo investigación.

La alerta de un ciudadano llevó a la Policía hasta un parqueadero del 7 de Agosto, donde tres hombres estaban desguazando un vehículo hurtado horas antes en Suba. Sin placas, sin stops y con el chasis alterado, el vehículo fue recuperado y los tres hombres capturados.… pic.twitter.com/CkIHvE2lhy Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 3, 2026

La Policía destaca el papel de la denuncia ciudadana

El caso hace parte de las acciones que desarrollan la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana de Bogotá frente al hurto de vehículos y las actividades relacionadas con la manipulación o comercialización de elementos provenientes de hechos ilícitos.

Desde estas entidades se reiteró la importancia de que la ciudadanía informe oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la seguridad, ya que este tipo de alertas permite activar la respuesta de las autoridades.

Para reportar situaciones que requieran atención inmediata, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 123.