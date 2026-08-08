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Resumen: El Ejército Nacional destruyó de manera controlada dos artefactos explosivos hallados en la vereda Agualinda, en Ituango, durante un operativo que contó con el apoyo del canino Xenu. Los elementos, que habrían sido instalados por presuntos integrantes del GAOr Estructura 18, representaban un riesgo para la población y las tropas. En la intervención también fue retirada una bandera alusiva a un grupo armado y se habilitó nuevamente la vía, sin afectaciones a civiles ni infraestructura.

Dos explosivos y una bandera: el hallazgo que activó un operativo del Ejército en Ituango

Una operación de seguridad permitió ubicar y destruir de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados en la vereda Agualinda, zona rural de Ituango, Antioquia. La intervención estuvo a cargo de soldados especializados en labores antiexplosivas del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 “CR. Atanasio Girardot”, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

El procedimiento contó con el acompañamiento de Xenu, un canino especializado del Ejército, cuya participación fue fundamental durante las labores de búsqueda y seguridad desarrolladas en el sector.

Según la información entregada por la institución, los artefactos habrían sido instalados por presuntos integrantes del GAOr Estructura 18. Una vez localizados, los soldados aplicaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y procedieron a realizar su destrucción controlada.

Artefactos contenían carga explosiva y elementos metálicos

El Ejército señaló que los elementos encontrados no solo contenían carga explosiva, sino también componentes metálicos que podían ser utilizados como metralla, una característica que aumentaba el riesgo para quienes se encontraran en las inmediaciones.

La presencia de estos artefactos constituía una amenaza tanto para las tropas que desarrollan operaciones en la zona como para la población civil que transita por este sector de Ituango.

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Ante esta situación, el personal especializado realizó la intervención siguiendo los procedimientos correspondientes para neutralizar los elementos y eliminar el peligro identificado en la zona.

En las labores de búsqueda, Xenu tuvo un papel determinante. El Ejército destacó que las capacidades del canino, sumadas a la experiencia de los uniformados encargados de la operación, permitieron avanzar en las tareas de localización e intervención de los artefactos bajo condiciones de seguridad.

🚨 #LoÚltimo | En la vereda Agualinda de Ituango, #Antioquia, soldados expertos en antiexplosivos del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 “CR. Atanasio Girardot”, de la #CuartaBrigada, junto a su canino Xenu, destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos… pic.twitter.com/wcBgzLw0lH — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) August 8, 2026

También retiraron una bandera alusiva a un grupo armado

Durante el mismo procedimiento, los militares ubicaron y retiraron una bandera alusiva a un grupo armado organizado que se encontraba en el área.

Con la destrucción controlada de los dos artefactos y el retiro de este elemento, la operación permitió restablecer las condiciones de seguridad en el sector y habilitar nuevamente la vía.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención concluyó sin afectaciones para la población civil, la infraestructura o los bienes.

El Ejército Nacional indicó que continuará desarrollando labores orientadas a la protección de las comunidades y a la seguridad de quienes se movilizan por las zonas rurales del departamento.