¡El microtráfico sembró el terror! Abejorral suplica ayuda urgente al Gobierno tras masacre
Resumen: Tras un triple homicidio en la vereda Portugal, la Alcaldía de Abejorral exige al Gobierno y a la Policía un aumento urgente de la seguridad en el municipio.
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La Alcaldía de Abejorral levantó una voz de auxilio de carácter urgente ante el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Pública y los organismos del Estado para solicitar un refuerzo inmediato en el pie de fuerza y un acompañamiento institucional integral.
El contundente clamor de las autoridades locales surge como respuesta directa al reciente triple homicidio que sacudió la tranquilidad del municipio y reactivó las alarmas sobre el alcance del microtráfico en la subregión del Oriente antioqueño
En un comunicado, la Alcaldía de Abejorral rechazó categóricamente cualquier conducta criminal que altere la paz de los abejorraleños e hizo pública su entera solidaridad con las comunidades e implicados en la reciente tragedia.
Este llamado institucional cobra especial fuerza tras el reciente hallazgo de tres personas vilmente masacradas en la vereda Portugal, una zona rural donde presuntamente las disputas territoriales por el control del microtráfico desencadenaron el violento ajuste de cuentas que hoy investiga la Fiscalía General de la Nación.
Frente a este complejo panorama de orden público, el Gobierno local enfatizó que la preservación del valor supreme de la vida humana se mantiene como la máxima prioridad de la gestión municipal, tanto en los cascos urbanos como en las veredas más alejadas.
De igual manera, aseguraron que mantendrán la articulación total de sus herramientas institucionales con la Policía y el Ejército Nacional para esclarecer el suceso, al tiempo que exhortaron a la ciudadanía a guardar la calma, evitar la desinformación en redes sociales.
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