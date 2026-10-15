Dos disidentes se someten en Ituango y el Ejército halla explosivos escondidos

Resumen: Dos integrantes del Frente 18 se sometieron en El Aro, Ituango, y el Ejército halló un depósito con granada, explosivos improvisados y 63 detonadores en la vereda Filadelfia.

Dos personas que dijeron pertenecer a las disidencias de las Farc se sometieron a la justicia en el corregimiento de El Aro, en zona rural de Ituango, en el norte de Antioquia. En esa misma zona, el Ejército Nacional encontró un depósito ilegal con explosivos, detonadores y equipos de comunicaciones atribuido a la misma estructura armada.

Los dos procedimientos estuvieron a cargo de tropas del Batallón de Infantería Liviana n.º 10 Coronel Atanasio Girardot, que hace parte de la Cuarta Brigada del Ejército. Según la institución, ambos casos están relacionados con la subestructura 18, conocida también como Frente 18.

De acuerdo con el reporte militar, las dos personas, ambas adultas, llegaron hasta donde estaban los uniformados en el sector de El Aro. Allí manifestaron que pertenecían al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Subestructura 18, de la facción liderada por alias Iván Mordisco.

Al presentarse, entregaron una pistola, 14 cartuchos y un radio de comunicaciones. Luego fueron llevadas a Medellín, donde recibieron atención médica, y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del batallón, explicó que estas personas llegaron por voluntad propia ante las tropas del Ejército y que, en ese momento, entregaron el arma, la munición y el radio.

Lo que encontraron en el depósito de la vereda Filadelfia

En un operativo distinto, soldados del mismo batallón ubicaron un depósito ilegal en la vereda Filadelfia, de El Aro. Según el Ejército, el sitio sería de la misma estructura armada a la que decían pertenecer las dos personas que se sometieron.

En el lugar, los uniformados encontraron material explosivo: una granada de 60 milímetros, cuatro dispositivos explosivos improvisados, 52 detonadores comunes y 11 detonadores eléctricos.

También incautaron elementos de comunicación y energía: dos radios de comunicaciones, un cargador para batería de 12 voltios, tres metros de cable acondicionado, 28 adaptadores para baterías de nueve voltios y cinco pares de baterías.

A esto se sumaron uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y un brazalete alusivo al Frente 18, elementos que, según las autoridades, permiten relacionar el depósito con esa estructura.

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Sobre el material incautado, el teniente coronel Arboleda Jaramillo indicó que los explosivos estaban destinados a fabricar o activar dispositivos explosivos improvisados.

Para las Fuerzas Militares, este tipo de artefactos pone en riesgo tanto a las comunidades que habitan las zonas rurales como a los integrantes de la Fuerza Pública que hacen presencia en el territorio.

El hallazgo se produjo de forma paralela al sometimiento de las dos personas. De esta manera, en una misma zona se retiraron armas, munición, explosivos y equipos de comunicaciones atribuidos a la subestructura 18.

En total, entre lo que entregaron las dos personas y lo que se encontró en el depósito, suman una pistola, 14 cartuchos, tres radios de comunicaciones, una granada, cuatro artefactos explosivos improvisados y 63 detonadores.

Con estos dos casos, ya son cinco los integrantes del Frente 18 que se han sometido a las autoridades en Ituango durante 2026. Así lo indica el balance de las Fuerzas Militares, que también reportó la recuperación de dos menores de edad en operaciones adelantadas en el mismo municipio.

Estos resultados se suman a los dos procedimientos realizados en El Aro, donde se registraron el sometimiento de las dos personas y el hallazgo de un depósito con material explosivo y militar.

El Ejército Nacional informó que seguirá adelantando operaciones en el norte del departamento contra los grupos armados que hacen presencia en esta zona de Antioquia.

Por ahora, las dos personas que se sometieron a la justicia en Ituango permanecen a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación.

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