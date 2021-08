En video quedó el momento en que tuvieron que separar a los cantantes que estarían en un evento en un bar de Bogotá, al parecer los artistas estarían compartiendo un trago cuando se armó la trifulca.

De acuerdo con el video publicado por el programa ‘Lo se todo’, uno de los involucrados serían Dennis Fernando, quien publicó una historias en su cuenta de Instagram que decía: «En la vida me he topado con gente ‘pendeja’ pero este si se llevo la corona al más payaso, y pa’ que veas que es pa’ ti, yo no ando por las ramas como tu», y etiqueto al artista con el que habría tenido el tropel.

«Me sigue atacando este disque artista. Veo es un ‘gamín’ ignorante que no respeta», escribió Anderson Ariza, con quien habría estado discutiendo Dennis.

En redes sociales han expresado que sería una estrategia de los artistas para llamar la atención, aunque otros dicen que si se dieron duro en dicha pelea en el bar.