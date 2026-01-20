Jhon Alexander González desapareció en Medellín

Resumen: Jhon Alexander González Rivera es un hombre de 30 años que fue reportado como desaparecido el 8 de enero en el sector de Aranjuez. Desde ese día no se tiene información sobre su paradero.

Jhon Alexander González Rivera es un hombre de 30 años que fue reportado como desaparecido el 8 de enero en el sector de Aranjuez. Desde ese día no se tiene información sobre su paradero.

Entre sus señales particulares se destacan varios tatuajes en el brazo izquierdo: una flor en el codo, el nombre “Liam”, y un tatuaje de un ángel o una virgen, los cuales pueden ayudar a su identificación.

Al momento de su desaparición, Jhon Alexander vestía una camisa blanca, pantalón negro con rotos y una gorra negra.

