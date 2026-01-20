Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7
    Jhon Alexander González desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 8 de enero en el sector de Aranjuez

    Publicado por: Juan Manuel

    Jhon Alexander González desapareció en Medellín

    Jhon Alexander González Rivera es un hombre de 30 años que fue reportado como desaparecido el 8 de enero en el sector de Aranjuez. Desde ese día no se tiene información sobre su paradero.

    Entre sus señales particulares se destacan varios tatuajes en el brazo izquierdo: una flor en el codo, el nombre “Liam”, y un tatuaje de un ángel o una virgen, los cuales pueden ayudar a su identificación.

    Al momento de su desaparición, Jhon Alexander vestía una camisa blanca, pantalón negro con rotos y una gorra negra.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


