Resumen: Hasta el momento, Milica no ha revelado la identidad de la persona que la traicionó ni ha confirmado si tomará acciones legales por la difusión no consentida de su imagen

¡Escándalo tras el ring! Filtran fotos privadas de Milica y Westcol por una insólita «apuesta» en TikTok

Minuto30.com .- Lo que prometía ser una noche de pura celebración para la influencer y streamer argentina Milica, luego de llevarse una contundente victoria en el evento de boxeo para creadores de contenido ‘Supernova Génesis 2026’, terminó con un amargo pronunciamiento público.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido tuvo que salir a dar la cara y defenderse tras la filtración no consentida de unas fotografías de su vida privada.

Una traición desde el círculo íntimo

La polémica estalló pocas horas después de que Milica se bajara del ring en la Arena CDMX. Imágenes de ella compartiendo momentos personales junto a Westcol, con quien habría salido en el pasado comenzaron a circular masivamente en internet.

Ante la ola de rumores, la influencer utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para aclarar la situación, desvincularse por completo de la difusión de las imágenes y aclarar que, aunque son privadas, no se trata de contenido sexual.

“Hoy debía ser un día solo de celebración, pero me toca aclarar una situación, se filtraron fotos mías con una persona con la que salí, sin nuestro consentimiento (no son de carácter sexual). No tengo nada que ver, jamás haría algo así”, sentenció la campeona.

La absurda “apuesta” en TikTok

El detalle que más indignación ha causado entre su comunidad de seguidores (que supera los millones en plataformas como Twitch e Instagram) es el motivo detrás de la filtración.

Según explicó la propia Milica, la traición vino de parte de una persona en la que confiaba ciegamente. La streamer relató que, tiempo atrás, le había enviado esas fotos a un conocido que reside en otro país, simplemente para compartirle su “felicidad de esos momentos”. Sin embargo, esta persona rompió su confianza de la peor manera:

El detonante: El responsable decidió publicar las fotos a modo de “apuesta” durante una transmisión en vivo (Live) en la plataforma TikTok. La condición de la absurda apuesta era que si Milica ganaba su pelea de este domingo, las fotos saldrían a la luz.

Disculpas públicas al afectado

Visiblemente afectada por ver su intimidad vulnerada en un día que estaba destinado a festejar su desempeño deportivo, la creadora de contenido cerró su comunicado enviando un mensaje directo y empático al hombre que la acompaña en las imágenes filtradas:

“A quien aparece conmigo en las fotos le pido mil disculpas por esta situación. Es alguien a quien le tengo mucho respeto y cariño, jamás haría algo para dañarlo. Perdón”.

Hasta el momento, Milica no ha revelado la identidad de la persona que la traicionó ni ha confirmado si tomará acciones legales por la difusión no consentida de su imagen. Mientras tanto, sus miles de fanáticos se han volcado en las redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y pedir que no se sigan compartiendo las fotografías.