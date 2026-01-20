“Donde fuera Petro le prendían todo”: Guerra asegura que Alcaldía de Itagüí apagó luces del parque a Uribe

Resumen: Lo que pretendía ser un encuentro político del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el municipio de Itagüí se convirtió en el centro de una fuerte polémica. Sectores del partido Centro Democrático denunciaron públicamente que la administración municipal habría cortado el suministro eléctrico del parque principal justo en el momento en que el líder político se disponía a intervenir.

Lo que pretendía ser un encuentro político del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el municipio de Itagüí se convirtió en el centro de una fuerte polémica. Sectores del partido Centro Democrático denunciaron públicamente que la administración municipal habría cortado el suministro eléctrico del parque principal justo en el momento en que el líder político se disponía a intervenir.

Un apagón bajo sospecha

El incidente ocurrió durante la jornada del lunes, cuando Uribe se encontraba en el espacio público rodeado de simpatizantes. Según los testimonios de los asistentes y líderes de la colectividad, el alumbrado del parque se desactivó de manera repentina, dejando el evento en una penumbra total. Para los organizadores, no se trató de una falla técnica fortuita, sino de una estrategia deliberada de la Alcaldía para obstaculizar el acto proselitista.

Le puede interesar: Cayeron toneladas de marihuana en Nariño: red criminal usaba la peligrosa modalidad ‘kamikaze’

Reacciones y señalamientos

Desde el uribismo calificaron el hecho como una falta de garantías democráticas. Voceros del partido señalaron que es “inadmisible” que se utilicen los servicios públicos como herramientas de presión política o censura. A pesar de la falta de luz, el expresidente continuó con su actividad, apoyado por las linternas de los teléfonos celulares de los ciudadanos presentes, quienes rechazaron el supuesto “apagón intencional”.

Silencio administrativo

Hasta el momento, la Alcaldía de Itagüí no ha emitido un comunicado oficial que explique si el corte de luz obedeció a un mantenimiento programado o a una falla imprevista en el sector. Mientras tanto, el video del momento en que el parque queda a oscuras ya circula en redes sociales, alimentando el debate sobre la libertad de reunión y el trato a la oposición en el municipio antioqueño.

“Donde fuera Petro le prendían todo”: Guerra asegura que Alcaldía de Itagüí apagó luces del parque a Uribe