Cayeron toneladas de marihuana en Nariño: red criminal usaba la peligrosa modalidad ‘kamikaze’

Resumen: La Policía incautó 2,2 toneladas de marihuana en Nariño y capturó a un hombre que transportaba la droga bajo la modalidad kamikaze en la vía Rumichaca–Pasto.

Un contundente golpe al narcotráfico se registró en las últimas horas en el sur del país. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, incautó 2.2 toneladas de marihuana durante un operativo de control vial en la carretera Rumichaca–Pasto, a la altura del municipio de Tangua, Nariño. En el procedimiento fue capturado un hombre y un vehículo inmovilizado.

El cargamento ilegal era transportado bajo la conocida modalidad kamikaze, una estrategia usada por organizaciones criminales para mover grandes cantidades de droga por corredores estratégicos sin levantar sospechas.

La incautación se produjo cuando uniformados interceptaron un vehículo tipo furgón de servicio público, que cubría la ruta Piendamó (Cauca) – Ipiales – Ecuador.

De acuerdo con las autoridades, el automotor había pasado horas antes por el peaje de Cano, en el municipio de Chachagüí, y transportaba el estupefaciente oculto sin ningún tipo de escolta o vehículo de apoyo, característica propia de la modalidad kamikaze, en la que el conductor asume todo el riesgo del traslado.

Según la Policía, el hombre capturado aseguró que recibió $3 millones de pesos por transportar la droga y no registra antecedentes judiciales.

El cargamento estaría avaluado en más de $416 millones de pesos y, con su incautación, se evitó la comercialización de cerca de 4,7 millones de dosis en el mercado ilegal.

La brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, señaló que este resultado refleja el fortalecimiento de los controles en los corredores viales utilizados por estructuras criminales para el tráfico de estupefacientes, especialmente en zonas fronterizas.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso en las vías del país y reafirmó su compromiso con la lucha frontal contra el narcotráfico.

