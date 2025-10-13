Terroristas de Hamás entregan en la Franja de Gaza a los secuestrados del brutal ataque del 7 de octubre de 2023

Resumen: Está previsto que el presidente estadounidense Donald Trump se reúna con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y las familias de los rehenes en Tel Aviv

El grupo terrorista Hamás entrega 20 secuestrados vivos y 28 cuerpos, retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023

Minuto30.com .- Un momento de esperanza se vive en el conflicto de Oriente Medio. Hamás ha iniciado la entrega de los primeros rehenes israelíes a la Cruz Roja Internacional en Gaza, como parte de la fase inicial del Plan de Paz acordado. Los autobuses de la Cruz Roja han llegado al punto de encuentro para el proceso de liberación.

Entrega de rehenes

La entrega se realiza en dos tandas. Los primeros siete rehenes vivos fueron entregados a las 8:00 a.m. (hora de Israel). La segunda tanda, con los 13 restantes, se espera para las 10:00 a.m. (hora de Israel), con punto de encuentro en la zona de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Los primeros rehenes liberados son: Matan Engerst, Alon Ohel, Eitan Mor, Gali y Ziv Berman, Omri Miran y Guy Gilboa-Dallal. Todos los secuestrados se encontraban retenidos en la Franja de Gaza desde el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

48 israelíes por casi 2000 palestinos

Lamentablemente, Hamás también entregará a las autoridades israelíes los cuerpos de alrededor de 28 rehenes asesinados durante el conflicto, permitiendo a las familias iniciar el duelo.

A cambio de la liberación de los rehenes vivos y de los cuerpos de los que murieron en cautiverio, Israel pondrá en libertad a 1.966 presos palestinos, quienes serán entregados una vez que Israel haya recibido a sus ciudadanos sanos y salvos.

En un gesto de alto nivel político, está previsto que el presidente estadounidense Donald Trump se reúna con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y las familias de los rehenes en Tel Aviv.

Hamás entregó el listado de los rehenes vivos que regresan la libertad

La liberación de los 20 rehenes israelíes por parte de Hamás trae consigo una profunda preocupación sobre el estado de salud de los secuestrados. Se desconoce en qué condiciones físicas y mentales regresan, así como los vejámenes a los que pudieron haber sido expuestos.

Por esta razón, Israel ha dispuesto de inmediato un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos y especialistas que estará a cargo de la atención integral de los liberados en el momento de su recepción.

Los liberados vivos son: Yosef Chaim Ohana, Bar Kuperstein, Evyatar David, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Cunio, Eitan Horn, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio. Varios de ellos son argentinos.

