Israel celebra captura de Maduro: «América del Sur merece un futuro libre del eje del terror»

Minuto30.com .- El Gobierno de Israel se sumó a las voces de apoyo internacional tras la captura de Nicolás Maduro y el operativo militar ejecutado por los Estados Unidos este 3 de enero de 2026. A través de su Ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, el Estado judío felicitó la operación y calificó al presidente Donald Trump como el “líder del mundo libre”.

En un comunicado oficial, el canciller Sa’ar expresó la solidaridad de su nación con el pueblo venezolano, destacando que esta acción marca el fin de lo que consideran una “tiranía ilegal”.

El fin del “eje del terrorismo y las drogas”

Para el gobierno israelí, la remoción de Maduro no solo es un triunfo político, sino un golpe estratégico contra el crimen organizado global. Según Sa’ar, el mandatario capturado lideraba una “red de drogas y terrorismo” que afectaba la estabilidad de la región.

“En este momento histórico, Israel está con el pueblo venezolano amante de la libertad. América del Sur merece un futuro libre del eje del terrorismo y las drogas”, sentenció el jefe de la diplomacia israelí.

Esperanza por el restablecimiento de relaciones

Históricamente, las relaciones entre Israel y Venezuela han estado rotas desde la era de Hugo Chávez (2009). Con este nuevo panorama, Israel manifestó su esperanza de que la democracia regrese pronto a Caracas y que ambos estados puedan restablecer relaciones amistosas.

