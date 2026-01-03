Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Israel celebra captura de Maduro: «América del Sur merece un futuro libre del eje del terror»

    Las relaciones entre Israel y Venezuela han estado rotas desde la era de Hugo Chávez y esperan restablecerlas con el nuevo gobierno

    Publicado por: SoloDuque

    Bandera de Israel elaorada con IA para ilustrar la noticia
    Bandera de Israel elaorada con IA para ilustrar la noticia
    Israel celebra captura de Maduro: «América del Sur merece un futuro libre del eje del terror»

    Resumen: Para el gobierno israelí, la remoción de Maduro no solo es un triunfo político, sino un golpe estratégico contra el crimen organizado global

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Gobierno de Israel se sumó a las voces de apoyo internacional tras la captura de Nicolás Maduro y el operativo militar ejecutado por los Estados Unidos este 3 de enero de 2026. A través de su Ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, el Estado judío felicitó la operación y calificó al presidente Donald Trump como el “líder del mundo libre”.

    En un comunicado oficial, el canciller Sa’ar expresó la solidaridad de su nación con el pueblo venezolano, destacando que esta acción marca el fin de lo que consideran una “tiranía ilegal”.

    El fin del “eje del terrorismo y las drogas”

    Para el gobierno israelí, la remoción de Maduro no solo es un triunfo político, sino un golpe estratégico contra el crimen organizado global. Según Sa’ar, el mandatario capturado lideraba una “red de drogas y terrorismo” que afectaba la estabilidad de la región.

    “En este momento histórico, Israel está con el pueblo venezolano amante de la libertad. América del Sur merece un futuro libre del eje del terrorismo y las drogas”, sentenció el jefe de la diplomacia israelí.

    Esperanza por el restablecimiento de relaciones

    Históricamente, las relaciones entre Israel y Venezuela han estado rotas desde la era de Hugo Chávez (2009). Con este nuevo panorama, Israel manifestó su esperanza de que la democracia regrese pronto a Caracas y que ambos estados puedan restablecer relaciones amistosas.

    Aquí más Noticias Internacionales

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.