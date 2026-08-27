Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La construcción de la Cárcel para Sindicados de Medellín en San Cristóbal alcanzó el 35 % de ejecución. La obra genera empleo para 374 personas.

¡A toda máquina en San Cristóbal! La megacárcel para sindicados de Medellín va volando y ya va en el 35%

La construcción de la nueva Cárcel para Sindicados de Medellín, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, avanza a un ritmo superior a lo proyectado en el cronograma oficial y registra a la fecha un 35% de ejecución física.

Este megaproyecto de infraestructura penitenciaria representa una inversión estratégica de $675.000 millones de pesos por parte de la alcaldía, orientada a fortalecer la capacidad institucional en materia de control judicial, descongestionar los centros de detención temporal y garantizar condiciones dignas de custodia para la población procesada de la capital antioqueña.

Lea también: Procuraduría abrió investigación a curador de Medellín por posible omisión urbanística

En el desarrollo de las obras de la Cárcel laboran actualmente 374 personas de forma directa, impulsando la dinamización económica de la zona.

Las autoridades destacaron que el 62% del personal corresponde a mano de obra no calificada proveniente de las comunidades aledañas, el 25% a personal calificado y un 8% a mujeres.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las labores avanzan simultáneamente en los pabellones uno, dos, tres, cuatro y cinco —varios de los cuales alcanzan ya el tercer y cuarto nivel de edificación—, además de tener finalizada la primera celda modelo que servirá de guía para el resto del complejo.

De manera paralela, la intervención contempla la construcción de los edificios de sanidad, las áreas de servicios generales, los salones para talleres de formación y los componentes de seguridad física como las garitas de vigilancia y la guardia interna.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, ratificó que el Distrito mantiene un seguimiento técnico riguroso sobre la obra para asegurar el cumplimiento de los tiempos de entrega, consolidando este recinto como una herramienta clave para el ejercicio de la autoridad y la administración de justicia en Medellín.

Más noticias de Medellín