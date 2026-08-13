Alerta de Tránsito: Congestión en la Autopista Medellín-Bogotá por manifestación pacífica

Resumen: Conductores y viajeros reportan paso restringido a la altura de la báscula. Se recomienda a los usuarios de este importante corredor vial tomar precauciones y anticipar demoras en sus trayectos.
Minuto30.com .- La mañana de este jueves 13 de agosto de 2026, la movilidad en la Autopista Medellín-Bogotá presenta fuertes alteraciones. Autoridades de tránsito y usuarios de la vía han confirmado una reducción significativa en el flujo vehicular a la altura del sector de la báscula.
El represamiento de vehículos no obedece a accidentes de tránsito ni a condiciones climáticas, sino al desarrollo de una manifestación pacífica en la zona.
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Punto crítico: Sector de la báscula (un punto de alto flujo de transporte de carga).
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Situación actual: Los manifestantes se encuentran sobre el corredor vial, lo que ha obligado a reducir la velocidad y operar con paso intermitente o restringido, generando un efecto embudo que ya deja largas filas de vehículos represados, especialmente camiones y tractomulas.
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Acompañamiento: Se reporta presencia de las autoridades de tránsito y la Policía de Carreteras en el lugar, quienes dialogan con los voceros de la manifestación para garantizar el orden público y buscar la habilitación total del paso.Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad
Recomendaciones para viajeros
Para quienes necesiten desplazarse desde Medellín hacia el Oriente antioqueño o emprender viaje hacia el centro del país por esta ruta, se sugiere:
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Paciencia y prevención: Armarse de paciencia, ya que el paso intermitente aumenta considerablemente los tiempos de desplazamiento.
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Rutas alternas: Evaluar vías secundarias (como Las Palmas o la vía a Santa Elena) si su destino final en el Oriente lo permite, aunque debe tener en cuenta el tipo de vehículo, ya que el tráfico pesado tiene restricciones en esas vías alternas.
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Monitoreo en tiempo real: Estar atentos a los canales oficiales de la Policía de Tránsito para conocer el momento exacto en que se normalice el flujo.
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