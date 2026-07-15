Continúan los operativos: clausuran dos centros estéticos por incumplir normas en Bogotá

Resumen: Las autoridades clausuraron dos centros estéticos en Kennedy por realizar procedimientos invasivos sin habilitación y con presuntas irregularidades sanitarias.

Las autoridades de Bogotá ordenaron el cierre temporal de dos centros estéticos ubicados en la localidad de Kennedy, luego de detectar presuntas irregularidades en la prestación de sus servicios durante operativos de inspección y control.

La intervención se realizó en medio de las acciones que adelanta el Distrito para reforzar la vigilancia sobre este tipo de establecimientos, tras la muerte de Adriana Manotas, ocurrida el pasado 10 de julio, después de someterse a un procedimiento en un centro estético clandestino de la localidad de Puente Aranda.

Durante las visitas, los equipos de inspección encontraron medicamentos y ácido hialurónico, además de evidenciar que en los establecimientos se realizaban procedimientos invasivos sin contar con la habilitación exigida por las autoridades de salud.

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Según el reporte oficial, también se identificó personal que presuntamente no tenía la certificación requerida, incumplimientos en los protocolos de asepsia y desinfección, así como un manejo inadecuado de los residuos generados durante la atención a los usuarios. Ante estas condiciones, se impuso la clausura temporal total de ambos establecimientos.

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El alcalde local encargado de Kennedy, Javier Prieto Tristancho, señaló que no se permitirá la realización de procedimientos invasivos sin las condiciones legales y sanitarias exigidas, al considerar que la protección de la salud y la vida de los ciudadanos debe prevalecer sobre cualquier interés comercial.

Las autoridades informaron que los controles a los centros estéticos continuarán en toda la ciudad. De acuerdo con la Alcaldía, en lo corrido de 2026 ya se han efectuado 104 visitas por quejas ciudadanas y se han impuesto 34 medidas de seguridad a establecimientos que incumplen la normativa vigente.

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