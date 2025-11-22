Medellín refuerza su Casa Refugio con donación que mejora atención a mujeres en riesgo

Resumen: Medellín fortalece su Casa Refugio con una donación de Kalley que mejora las condiciones de bienestar y seguridad de mujeres en alto riesgo de feminicidio. Alianza público-privada clave en el 25N.
La Casa Refugio de Medellín, uno de los espacios más importantes para proteger a mujeres en alto riesgo de feminicidio, se fortalece gracias a una nueva donación de electrodomésticos, tecnología y equipos básicos hecha por la empresa Kalley.
La entrega se suma a las acciones de la alcaldía en el marco del 25N y representa un impulso clave para mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad y bienestar de las mujeres y sus dependientes que llegan a este Mecanismo de Protección Integral.
Esta alianza público-privada reafirma la importancia de unir esfuerzos para garantizar el derecho a una vida libre de violencias.
Entre los elementos donados se incluyen televisores, ventiladores, celulares, electrodomésticos de cocina y utensilios que facilitan el día a día de quienes habitan temporalmente la Casa Refugio, mientras avanzan en sus procesos de protección, estabilización emocional y reconstrucción de proyectos de vida.
Lea también: ‘Solo falta que nombren al perro también’: Polémica por decreto que eliminaría requisitos para ser embajador
“Esta donación es muy importante porque mejora la calidad de vida de las mujeres que se encuentran en la Casa Refugio y reafirma que cuando articulamos lo público y lo privado, avanzamos en la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de violencias basadas en género. Medellín trabaja todos los días para que ninguna esté sola frente a la violencia”, afirmó la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina.
De acuerdo con la alcaldía, el Mecanismo de Protección Integral ha acogido en lo corrido del año a 146 mujeres que enfrentan riesgos severos asociados a violencias basadas en género. Muchas de ellas han llegado con sus hijos e hijas, lo que hace indispensable mejorar sus entornos de cuidado.
En el marco del 25N y bajo la campaña “Yo me comprometo, ¿y vos?”, Medellín refuerza su estrategia para eliminar las violencias contra las mujeres.
El Mecanismo de Protección Integral avanza con distintas modalidades: Casa Refugio, hoteles de emergencia, hoteles de protección temporal y subsidios monetarios, lo que permite brindar atención rápida y segura a quienes requieren protección urgente.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios