‘Solo falta que nombren al perro también’: Polémica por decreto que eliminaría requisitos para ser embajador

Resumen: El borrador de un decreto del Gobierno Petro que elimina requisitos profesionales para embajadores y cónsules genera rechazo entre asociaciones diplomáticas, que advierten un grave retroceso institucional.

La controversia por los requisitos para ser embajador o cónsul en Colombia volvió a encenderse luego de que el Gobierno de Gustavo Petro pusiera a consideración un borrador de decreto que desmonta las exigencias de formación académica, experiencia profesional y conocimientos técnicos para acceder a estos altos cargos diplomáticos.

La propuesta establece que únicamente se requerirá la nacionalidad colombiana por nacimiento y una edad mínima de 25 años, una modificación que provocó un fuerte rechazo entre las organizaciones del servicio exterior.

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) y la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) expresaron su “profunda consternación y enérgico rechazo” frente al documento que modificaría el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015. Según estas entidades, la eliminación de requisitos mínimos no solo afecta la profesionalización histórica del servicio exterior, sino que abre la puerta a un incremento de nombramientos políticos en los últimos meses del gobierno.

Ambas organizaciones señalaron que este cambio se suma a la reciente Resolución 10142 de 2025, que eliminó el requisito del conocimiento de un segundo idioma para embajadores por fuera de carrera.

Para los diplomáticos, estas decisiones constituyen un “retroceso institucional grave” que afecta la representación internacional del país y pone en riesgo los derechos de millones de colombianos en el exterior que dependen de la gestión de consulados y misiones diplomáticas.

Las asociaciones advirtieron que los cónsules generales centrales manejan asuntos altamente sensibles, como repatriaciones, atención jurídica, trámites migratorios, protección consular y servicios notariales, funciones que requieren conocimiento técnico especializado. Por ello, alertaron que la eventual supresión de criterios de idoneidad podría traducirse en fallas graves en la atención a la comunidad colombiana.

Como respuesta, Unidiplo y Asodiplo anunciaron que iniciarán acciones legales para la defensa de la carrera diplomática, reiterando su llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para fortalecer, y no debilitar, la institucionalidad del servicio exterior.

Desde Cali, el presidente Petro defendió la medida recordando que la dirección de las relaciones exteriores es una facultad constitucional del jefe de Estado. Incluso señaló que “cualquier hijo de obrero puede ser embajador”, insistiendo en que su gobierno busca democratizar el acceso a estos cargos tradicionalmente ocupados por élites.

