Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Javier Fernández, conocido como ‘El cantante del gol’, confirmó el fallecimiento de tres de sus familiares, quienes permanecían desaparecidos desde el terremoto del 10 de agosto. Martín Vivas Jiménez, de 10 años; Alejandra Vivas Jiménez, de 35, y Amparo Jiménez Barona, de 78, fueron localizados sin vida entre los escombros del edificio Ana Pilar, en el sur de Cali, tras más de 72 horas de labores de rescate. El narrador había pedido ayuda y oraciones durante la búsqueda y posteriormente despidió a sus familiares a través de sus redes sociales.

Dolor para ‘El cantante del gol’: confirman la muerte de tres de sus familiares tras el terremoto en Cali

El narrador deportivo Javier Fernández, conocido como ‘El cantante del gol’, confirmó este sábado 15 de agosto el fallecimiento de tres familiares que permanecían desaparecidos desde el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

La noticia se conoció luego de que los organismos de socorro localizaran los cuerpos de Martín Vivas Jiménez, de 10 años; Alejandra Vivas Jiménez, de 35 años, y Amparo Jiménez Barona, de 78 años, entre los escombros del edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en el sur de Cali.

Los tres se encontraban en la edificación cuando esta colapsó tras el movimiento sísmico. Desde entonces, sus familiares esperaban información mientras los equipos de emergencia adelantaban las labores de búsqueda.

‘El cantante del gol’ había pedido oraciones por sus familiares

Durante los días posteriores al terremoto, Javier Fernández recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda y oraciones por sus familiares.

El narrador había explicado que entre los desaparecidos estaban Alejandra y su hijo Martín, además de Amparo, madre de Alejandra. En medio de la incertidumbre, solicitó a sus seguidores acompañar a la familia mientras avanzaban los trabajos de rescate.

La situación también fue seguida de cerca por Valeria Vivas Jiménez, hermana de Alejandra, quien permaneció pendiente de las labores y pidió apoyo para localizar a sus familiares.

Más de 72 horas de búsqueda

Los organismos de socorro trabajaron durante más de 72 horas entre los restos del edificio Ana Pilar para localizar a las personas reportadas como desaparecidas tras el terremoto.

Mientras avanzaban las labores de remoción de escombros, familiares y allegados permanecieron atentos a cualquier información sobre Martín, Alejandra y Amparo.

Finalmente, el sábado 15 de agosto se produjo el hallazgo de los tres cuerpos, poniendo fin a la búsqueda que había comenzado tras el colapso de la estructura.

La familia comunicó posteriormente la noticia y agradeció las muestras de solidaridad recibidas durante las jornadas de rescate.

El mensaje con el que Javier Fernández despidió a sus familiares

Tras conocerse el hallazgo, Javier Fernández publicó en Instagram una fotografía en blanco y negro de Martín, Alejandra y Amparo.

Esto le podría interesar: ¡Adiós a una grande! Murió Yamile Humar a los 86 años, reconocida actriz que marcó generaciones en Colombia

Junto a la imagen, el narrador agradeció a las personas que compartieron información, realizaron oraciones y estuvieron pendientes de la situación durante los días de búsqueda.

“Gracias a todas las personas que me ayudaron, que compartieron, que oraron, que preguntaron. Ese apoyo no se olvida”, escribió.

En la misma publicación confirmó el fallecimiento de sus familiares y manifestó que los recordarán con amor.

El mensaje significó la despedida pública de Martín, Alejandra y Amparo después de varios días de incertidumbre para sus seres queridos.

La familia esperaba noticias desde el colapso

Martín, Alejandra y Amparo habían sido reportados como desaparecidos luego del colapso del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua.

Valeria Vivas Jiménez, familiar de las víctimas, permaneció pendiente de las labores de rescate y también recurrió a las redes sociales para solicitar apoyo.

Los trabajos se extendieron durante varios días, con equipos especializados dedicados a la búsqueda entre los restos de la edificación. El hallazgo ocurrido el sábado permitió establecer finalmente el destino de los tres desaparecidos.

Con la confirmación, la familia Vivas Jiménez cerró una espera de más de tres días marcada por la incertidumbre y la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

Para Javier Fernández, la emergencia terminó con la pérdida de Martín, Alejandra y Amparo, a quienes despidió públicamente mientras agradecía el acompañamiento recibido durante las labores de búsqueda.