Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Yamile Humar falleció a los 86 años, según confirmó su hija, Catalina Aristizábal, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida. La actriz, escritora y directora tuvo una extensa trayectoria en el cine y la televisión colombiana y, en sus últimos años, también se destacó por su actividad en redes sociales y su trabajo relacionado con el bienestar y la literatura. Las causas de su muerte aún no han sido informadas.

¡Adiós a una grande! Murió Yamile Humar a los 86 años, reconocida actriz que marcó generaciones en Colombia

La actriz, escritora y directora colombiana Yamile Humar falleció a los 86 años, según confirmó este sábado 15 de agosto su hija, la actriz y presentadora Catalina Aristizábal, a través de redes sociales.

La noticia fue comunicada por Aristizábal mediante un mensaje dedicado a su madre, en el que expresó el dolor por su partida y destacó el vínculo que mantuvieron durante su vida.

“Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, por tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda”, escribió la presentadora.

La familia también pidió privacidad durante este momento. En una publicación posterior, Aristizábal explicó que sus seres queridos atraviesan el duelo desde la intimidad y que la despedida de Humar se realizó en compañía de sus hijas y nietos.

“Se nos fue está hermosura de mujer. Estamos atravesando un momento de duelo, de dolor y de mucho silencio. Como familia, queremos vivirlo desde la intimidad, acompañándonos, sosteniéndonos y respetando este tiempo que hoy necesitamos para nosotros”.

Sobre los últimos momentos de su madre, agregó: “Ella se fue como siempre quiso: rodeada del amor de sus hijas, sus nietos y así mismo quisimos que fuera su despedida, íntima, en familia, acompañándola con todo el amor con el que ella nos acompañó siempre”.

Hasta el momento no se han informado públicamente las causas de su fallecimiento.

Su relación con la Clínica San Vicente Fundación

En el mensaje de despedida, Catalina Aristizábal también tuvo palabras de agradecimiento para la Clínica San Vicente Fundación, en Rionegro, donde su madre recibió atención médica durante más de una década.

La actriz destacó el trabajo de médicos, especialistas y enfermeras que acompañaron a Humar durante esos años y señaló que, con el paso del tiempo, el personal de la institución terminó convirtiéndose en parte de la familia.

“San Vicente fue, como ella misma decía, su segundo hogar. Un lugar donde no solo recibió atención y cuidado, sino también muchísimo cariño, respeto y amor”, manifestó Aristizábal.

Una carrera que comenzó en el cine

La trayectoria artística de Yamile Humar comenzó en la década de 1960, cuando incursionó en el cine colombiano. Uno de sus primeros trabajos destacados fue su participación en Chambú, producción en la que compartió créditos con Arturo Urrea y Lyda Zamora.

Posteriormente hizo parte de Isla de ensueño, película reconocida por ser la primera producción colombiana realizada a color. En 1965 también protagonizó El cráter, dirigida por José Ángel Carbonell.

Su carrera continuó posteriormente en la televisión, medio en el que participó en diferentes producciones que hicieron parte de la programación nacional durante varias décadas.

Entre los títulos asociados a su trayectoria aparecen Diario de una enfermera, adaptación de una novela de Corín Tellado, además de El alférez real, El caballero de Rauzán y Recordarás mi nombre.

Durante los años siguientes también participó en producciones como Rasputín, Pero sigo siendo el rey y Los ejecutivos.

Del mundo de la actuación a la escritura y el bienestar

Con el paso de los años, Humar amplió sus actividades profesionales más allá de la actuación. Su trayectoria también estuvo relacionada con la escritura, la radio y contenidos sobre belleza, salud y bienestar.

Esto le podría interesar: “¡Quedó sin techo!”: Jhonny Rivera quedó en shock al ver cómo quedó la iglesia donde se casó tras el terremoto

Entre sus publicaciones se encuentran Mil y un secretos de belleza y ¡Mierda, llegué a los 50!. También desarrolló actividades vinculadas con el yoga y promovió prácticas relacionadas con el cuidado personal.

Esta etapa le permitió mantener una presencia pública incluso después de alejarse de las producciones audiovisuales.

Una nueva etapa en las redes sociales

En sus últimos años, Yamile Humar encontró en las plataformas digitales otro espacio para comunicarse con el público. Con más de 153.000 seguidores, compartía contenidos relacionados con su vida cotidiana, la familia, el paso de los años, el bienestar y sus experiencias personales.

Su estilo espontáneo y sus comentarios sobre la vejez y la vida familiar le permitieron acercarse a nuevas generaciones que conocieron su faceta fuera de la televisión.

También compartía momentos junto a sus familiares, especialmente con su nieto Mateo, conocido artísticamente como Mossaico, con quien mantuvo una relación cercana.

Sus últimas publicaciones en redes sociales fueron realizadas en abril de 2026 y estuvieron relacionadas principalmente con su familia y reflexiones personales.

Una familia ligada al entretenimiento colombiano

Yamile Humar también hizo parte de una familia con una importante presencia en los medios de comunicación del país. Fue hermana del actor, presentador, libretista y director Alí Humar, quien falleció el 29 de junio de 2021.

Su hija, Catalina Aristizábal, siguió igualmente una carrera en el mundo del entretenimiento como modelo, actriz y presentadora.

Con su fallecimiento, el entretenimiento colombiano despide a una artista cuya trayectoria se extendió desde el cine y la televisión hasta la literatura, la radio y las plataformas digitales, espacios en los que mantuvo una presencia pública durante varias generaciones.