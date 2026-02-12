¡Dólares falsos y armas en una cisterna! Operativo en Teusaquillo deja tres pagadiarios sellados

Resumen: Un operativo de inspección en pagadiarios del barrio San Luis, en Teusaquillo, dejó como resultado la incautación de estupefacientes, armas blancas, un arma traumática, billetes falsos y una patineta eléctrica sin documentación. Durante la intervención, tres establecimientos fueron sellados por irregularidades y presencia de elementos ilícitos. Las autoridades señalaron que estos lugares estarían siendo utilizados para actividades delictivas y anunciaron que continuarán los controles en la ciudad.

Un operativo de inspección y control realizado en el barrio San Luis, en la localidad de Teusaquillo, dejó como resultado la incautación de estupefacientes, armas blancas, dinero falso y una patineta eléctrica sin documentación. La intervención fue liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local.

La acción se desarrolló como parte de una estrategia orientada a contrarrestar delitos como el homicidio y la receptación, problemáticas que, según las autoridades, impactan la seguridad del sector.

Durante el procedimiento, los uniformados efectuaron una revisión detallada en varios pagadiarios de la zona. El equipo operativo ingresó habitación por habitación, inspeccionando colchones, baños, rincones y otros espacios que suelen ser utilizados para ocultar elementos ilegales.

En uno de los establecimientos fue hallada una patineta eléctrica que no contaba con documentos, ubicada dentro de una habitación. De acuerdo con la información oficial, el vehículo sería presuntamente robado.

Además, las autoridades incautaron más de 50 dosis de estupefacientes, 50 armas blancas y un arma traumática que estaba escondida dentro de la cisterna de un baño, una modalidad utilizada para evadir los controles policiales.

Esto le podría interesar: ¡No pudo coronar el robo! Cae atracador en Bogotá tras asaltar local y quitarle los celulares a los clientes

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En otra habitación, los investigadores encontraron una bolsa con aproximadamente 50 billetes falsos de 100 dólares. Según lo informado, este dinero estaría destinado a la modalidad de estafa conocida como “paquete chileno”, mediante la cual los delincuentes engañan a sus víctimas simulando la entrega de grandes sumas de dinero.

Las autoridades indicaron que los hallazgos evidencian que algunos pagadiarios podrían estar siendo utilizados como refugio o plataforma para actividades delictivas, lo que incrementa los riesgos para residentes, vecinos y transeúntes del sector.

Como resultado de la intervención, tres establecimientos fueron suspendidos por falta de documentación y por la presencia de armas y sustancias ilícitas en sus instalaciones. Con el sellamiento, según la Secretaría de Seguridad, se busca impedir la continuidad de actividades delictivas, afectar dinámicas asociadas a la receptación y reducir espacios que podrían estar siendo aprovechados por estructuras criminales.

La administración distrital anunció que este tipo de operativos continuará en diferentes localidades de Bogotá, especialmente en sectores donde se ha identificado la presencia de actividades ilícitas en establecimientos abiertos al público, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana.