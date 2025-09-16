Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Caso Valeria Afanador: Fiscalía llama a declarar a dos profesores y pide documentos clave al colegio

La Fiscalía General de la Nación citó a declarar bajo juramento a dos docentes del Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá, dentro de la investigación por la desaparición y posterior muerte de Valeria Afanador, de 10 años, ocurrida el pasado 12 de agosto.

Se trata de Emily, directora encargada del curso de Valeria, y de Diego, profesor de educación física. Ambos deberán rendir testimonio este 16 de septiembre de 2025 ante la Unidad de Policía Judicial del CTI en Chía, Cundinamarca.

Con estas diligencias, la Fiscalía busca establecer qué sucedió con la menor el día de su desaparición, ocurrida durante el receso escolar.

Además de las citaciones, el ente investigador solicitó a la rectora del colegio varios documentos: historial académico, matrícula de la estudiante, copia del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), la caracterización de Valeria y cualquier antecedente sobre demandas o denuncias contra la institución. Estos documentos serán recogidos directamente por los investigadores.

El caso generó conmoción nacional después de que la niña, diagnosticada con Síndrome de Down, desapareciera dentro del colegio y fuera hallada sin vida 18 días después en una zona del río Frío, en Cajicá. El informe de Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento, sin evidencias externas de violencia.

La familia, sin embargo, ha cuestionado la hipótesis de que Valeria Afanador haya salido sola del plantel y exige esclarecer posibles omisiones en la vigilancia escolar.

