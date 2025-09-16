2 MORGUE JOSE ANGEL ZULUAGA VALENCIA
El cuerpo de José Ángel Zuluaga se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín, tiene bajo su custodia el cuerpo de José Ángel Zuluaga Valencia, un hombre de 62 años nacido el 17 de diciembre de 1962 en Marinilla, Antioquia.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín, tiene bajo su custodia el cuerpo de José Ángel Zuluaga Valencia, un hombre de 62 años nacido el 17 de diciembre de 1962 en Marinilla, Antioquia.

El cuerpo fue ingresado a las instalaciones el 1 de septiembre de 2025, y hasta la fecha, ningún familiar o conocido ha hecho presencia ni se ha comunicado para conocer detalles del caso.

Las autoridades solicitan a los familiares o allegados que se acerquen a la sede en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200 para obtener información.

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad