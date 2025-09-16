Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín, tiene bajo su custodia el cuerpo de José Ángel Zuluaga Valencia, un hombre de 62 años nacido el 17 de diciembre de 1962 en Marinilla, Antioquia.

El cuerpo de José Ángel Zuluaga se encuentra en Medicina Legal de Medellín

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín, tiene bajo su custodia el cuerpo de José Ángel Zuluaga Valencia, un hombre de 62 años nacido el 17 de diciembre de 1962 en Marinilla, Antioquia.

El cuerpo fue ingresado a las instalaciones el 1 de septiembre de 2025, y hasta la fecha, ningún familiar o conocido ha hecho presencia ni se ha comunicado para conocer detalles del caso.

Las autoridades solicitan a los familiares o allegados que se acerquen a la sede en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200 para obtener información.