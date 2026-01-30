Resumen: Autoridades de Medellín rescataron a una niña de 9 años encerrada en una vivienda del barrio La Francia. La menor ya está bajo protección de la Comisaría.

¡Entre rejas y solita! Rescataron a una niña de 9 años encerrada en una casa de La Francia

En una rápida acción de las autoridades de Medellín, una niña de tan solo 9 años fue puesta a salvo tras ser hallada en condiciones de abandono temporal dentro de una vivienda en el barrio La Francia.

La alerta sobre el rescate se dio gracias a la denuncia de un familiar de la menor, quien, preocupado por la integridad de la niña, se comunicó con la Policía Nacional para informar que se encontraba sola y encerrada bajo llave.

Al llegar al sitio, la patrulla del cuadrante confirmó que el inmueble estaba blindado con dos rejas de seguridad que impedían cualquier salida o ingreso voluntario.

Ante la complejidad de la situación, se coordinó un operativo conjunto con las unidades del barrio París y el Cuerpo de Bomberos de Medellín. Los socorristas, bajo la supervisión del comisario de permanencia, realizaron el ingreso forzoso pero seguro a la vivienda para efectuar el rescate de la pequeña, quien fue encontrada en estado de indefensión.

Tras ser extraída de la vivienda, la niña fue trasladada de inmediato a un hogar de paso por la Comisaría de Permanencia. Allí, un equipo interdisciplinario inició el proceso de verificación y restablecimiento de derechos para garantizar su bienestar físico y psicológico.

El éxito del rescate permitió que la menor quedara bajo la custodia de la alcaldía mientras se adelantan las investigaciones contra los responsables de su cuidado, quienes podrían enfrentar sanciones legales por dejarla desprotegida.

La Alcaldía de Medellín y la Policía de Infancia y Adolescencia mantienen el seguimiento del caso para establecer cuánto tiempo permaneció la niña bajo llave y por qué motivos fue dejada en esa condición.

Este nuevo rescate en la zona nororiental de la ciudad enciende las alarmas sobre el descuido parental y refuerza el llamado de las autoridades a la comunidad para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los menores de edad en los barrios de la capital antioqueña.

