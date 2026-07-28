Resumen: Tres docentes fueron judicializados por presuntos delitos sexuales contra siete menores en Bogotá, Cesar y Meta. Permanecerán en prisión mientras avanza el proceso.

¡Tres profesores terminaron en la cárcel! Fiscalía los señala de abusar sexualmente de siete menores

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres docentes señalados de presuntamente cometer delitos sexuales contra siete menores de edad en hechos ocurridos en Bogotá, Cesar y Meta.

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían aprovechado la posición de autoridad y confianza que ejercían como docentes para vulnerar la libertad e integridad sexual de sus estudiantes.

Los tres investigados fueron presentados ante jueces de control de garantías, quienes les impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan los respectivos procesos judiciales. Durante las audiencias preliminares, ninguno aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Uno de los casos corresponde a Hugo, investigado por hechos ocurridos entre 2019 y 2020 en Bogotá. Según la Fiscalía, el docente habría sometido a un estudiante a múltiples agresiones de carácter sexual. Por tratarse de una víctima menor de edad, las autoridades no revelaron mayores detalles del caso ni la institución educativa.

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El segundo proceso involucra a José, quien habría realizado acercamientos de naturaleza sexual a una estudiante de 14 años entre febrero y marzo de 2026 en el municipio de El Paso, Cesar. La investigación señala que el presunto agresor aprovechó el vínculo que mantenía con la adolescente dentro del entorno escolar.

El tercer caso ocurrió en Villavicencio, Meta, donde Jimmy fue judicializado por presuntas conductas sexuales contra cinco estudiantes menores de 14 años entre 2023 y marzo de 2026, siendo el expediente con el mayor número de presuntas víctimas.

La Fiscalía, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA), imputó a los procesados, según cada caso, delitos como acto sexual violento agravado, acoso sexual, acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Las investigaciones continúan mientras los tres docentes permanecen privados de la libertad por orden judicial.

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