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Resumen: La CAR Cundinamarca liberó 43 animales silvestres durante el primer semestre de 2026, tras procesos de rescate, rehabilitación y valoración veterinaria realizados en Soacha y Sibaté. Además, las autoridades iniciaron 21 procesos sancionatorios por casos relacionados con la tenencia ilegal de fauna silvestre y reiteraron el llamado a proteger estas especies y reportar cualquier situación a las autoridades competentes.

¡Del cautiverio a la libertad! Rescatan y liberan 43 animales silvestres en Cundinamarca

Un total de 43 animales silvestres recuperaron la libertad durante el primer semestre de 2026 gracias a las labores de rescate, atención y rehabilitación adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los municipios de Soacha y Sibaté. Las acciones también permitieron iniciar procesos sancionatorios por casos relacionados con la tenencia ilegal de fauna silvestre.

El balance fue entregado por la Dirección Regional Soacha de la CAR, que destacó el trabajo conjunto realizado con las alcaldías municipales, los cuerpos de bomberos y la Policía Nacional para responder a los reportes ciudadanos y garantizar el retorno de las especies a ecosistemas adecuados para su supervivencia.

Las aves fueron las especies que más regresaron a la naturaleza

De acuerdo con el informe, las aves representaron el mayor número de liberaciones, con un total de 26 ejemplares que pudieron volver a su entorno natural luego de completar los procesos de recuperación.

Entre las especies liberadas se encuentran diez tinguas azules, además de torcazas, búhos de diferentes especies, patos silvestres, pisingos, mirlas, guácharos y un halcón.

La CAR indicó que todos estos animales fueron reintroducidos en zonas con condiciones apropiadas para su conservación y adaptación.

También fueron liberados mamíferos, reptiles e invertebrados

Las labores desarrolladas por los especialistas en fauna silvestre también permitieron devolver a su hábitat siete zarigüeyas y dos perezosos.

A estas especies se suman varias serpientes, tortugas, iguanas e incluso una tarántula, que igualmente completaron el proceso de valoración y rehabilitación antes de ser liberadas.

Cada rescate activó un protocolo técnico que incluyó atención, seguimiento y monitoreo del estado de salud de los animales para garantizar que estuvieran en condiciones de regresar a la vida silvestre.

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Posteriormente, fueron trasladados a diferentes áreas de conservación, entre ellas el humedal Neuta, sectores de ronda del río Bogotá y el cerro Manjuí, lugares considerados apropiados para su reintroducción.

Las denuncias ciudadanas fueron fundamentales para los rescates

Según explicó el director de la Regional Soacha de la CAR, César Augusto Rico Mayorga, buena parte de estas intervenciones fue posible gracias a los reportes realizados por la comunidad.

“Estas acciones han tenido origen en denuncias hechas por la comunidad y que se reciben a través de la línea de atención de fauna silvestre de la CAR y que se fortalecen gracias a la cooperación de las alcaldías municipales, cuerpos de bomberos y efectivos de la Policía Nacional”, señaló el funcionario.

La entidad resaltó que la participación ciudadana permite activar oportunamente los protocolos de rescate y aumenta las posibilidades de recuperación de los animales encontrados fuera de su entorno natural.

Avanzan sanciones por tenencia ilegal de fauna silvestre

Como resultado de los operativos realizados durante el primer semestre del año, la autoridad ambiental inició 21 actuaciones de carácter sancionatorio relacionadas con la posesión ilegal de especies silvestres.

La mayoría de estos procesos corresponde a casos de aves mantenidas en cautiverio. En total, 19 actuaciones están asociadas a este grupo de animales, especialmente por la tenencia de loros de la especie amazona.

También se identificaron casos relacionados con pericos, turpiales y canarios, además de algunos mamíferos como ardillas y un mono ardilla.

La CAR recordó que mantener fauna silvestre fuera de su entorno natural constituye una infracción ambiental y afecta el equilibrio de los ecosistemas.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de encontrar un animal silvestre, evite manipularlo, mantener distancia y dar aviso inmediato a las autoridades competentes, con el fin de que personal especializado pueda realizar el rescate, la valoración veterinaria y, si las condiciones lo permiten, su posterior liberación.