Resumen: La Fiscalía logró medida de aseguramiento carcelaria contra un docente de Chía (Cundinamarca) acusado de abuso sexual contra una estudiante de 9 años, aprovechando su rol en clases extracurriculares.

A la cárcel docente acusado de abusar sexualmente de niña de 9 años en la bodega del colegio

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento carcelaria contra Jorge Enrique, un docente señalado de cometer abuso sexual contra una estudiante de 9 años en un colegio del municipio de Chía, Cundinamarca.

El procesado, que dictaba clases extracurriculares en el plantel educativo ubicado en zona rural, habría utilizado su posición de confianza para facilitar el acercamiento con la víctima.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2024. El docente presuntamente condujo a la menor hasta una bodega de implementos deportivos para realizar tocamientos de índole sexual.

El caso fue investigado por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Cundinamarca, que imputó a James Erazo el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. Pese a las pruebas, el procesado no aceptó el cargo atribuido durante la audiencia.

La captura fue ejecutada por la Policía Nacional en el barrio Patio Bonito, en Bogotá, mediante el cumplimiento de una orden judicial.

Tras ser presentado ante un juez, se determinó su privación de la libertad en un centro carcelario. La Fiscalía reiteró su compromiso de judicializar a quienes atenten contra la integridad de los menores en el contexto educativo.

