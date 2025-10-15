Minuto30
    Guatapé, sede del selectivo a Juegos Bolivarianos: Antioquia presenta un equipo de 50 deportistas
    Canotaje: Guatapé será sede del Selectivo Nacional a Juegos Bolivarianos 2025 con 50 deportistas élite de Antioquia. Foto: Cortesía
    Resumen: Antioquia ha seleccionado un equipo de 50 deportistas, combinando experiencia y juventud de diversas regiones del departamento, para representar al anfitrión en el Campeonato Nacional Interligas de Canotaje de Velocidad y Selectivo a los Juegos Bolivarianos 2025, que se llevará a cabo del 20 al 25 de octubre en Guatapé y reunirá a 250 palistas de 11 departamentos; el equipo, que incluye atletas que compitieron en el mundial de Italia, participará en las modalidades de Kayak (34) y Canoa (16), bajo la dirección de cuatro técnicos, buscando ser protagonista en las diversas distancias que se disputarán en el espejo de agua del Club Cazadiana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    A solo dos semanas del inicio, Antioquia definió sus representantes para el Campeonato Nacional Interligas de Canotaje de Velocidad y Selectivo a los Juegos Bolivarianos 2025.

    Esta competencia se llevará a cabo en el espejo de agua del Club Cazadiana del municipio de Guatapé, Antioquia, del 20 al 25 de octubre.

    El departamento anfitrión espera ser protagonista con un nutrido grupo de 50 deportistas en las categorías de Kayak y Canoa.

    La selección es un equipo heterogéneo que combina experiencia y juventud, con talentos provenientes del Urabá y del oriente cercano antioqueño (Rionegro, El Peñol, La Ceja, Guatapé) y Medellín.

    Entre los seleccionados se encuentran palistas que participaron recientemente en el campeonato mundial de la disciplina en Italia.

    Los deportistas antioqueños estarán bajo la dirección técnica de José Miller Cabanzo, Nathalia López, Jorge Leonardo Palencia y Daniel José Contreras.

    El equipo se divide en la Selección Antioquia Kayak con 34 representantes integrados por Luisa Fernanda Guarín, Sharick Michel Agudelo, Diexe Narem Molina, Karen Mayli Molina, Leidy Tatiana Bernal, Tatiana Muñoz, Juan David Vargas y Mateo Pérez.

    Asimismo, Yojan Adolfo Cano, David Francisco Ruiz, Camilo Rendón, German Nere Botero, Camilo Hincapié, Wilmar Andrés Sánchez, Jerónimo Guarín, Ever Andrés Arango, Juan Pablo Cuitiva, Jacob Alzate, Katerin Avilez, Luis Eduardo Castellanos y Michael Jair Cultid.

    Finalmente, Lorena Núñez, Simón Manco, Laura García, Matías Cano, Samanta Chaverra, Esteban Vélez, Juan Felipe Altahona, Héctor José Mosquera, Jhon Stiven Sánchez, Janier Esteban Machado, Luis Alfredo Ríos, Taliana Liseth Espitia, Lina Inés Martínez.

    Por los lados de la Selección Antioquia Canoa con 16 representantes Melisa Andrea Carrillo, Yurely Andrea Marín, Leidy Daniela Orejuela, Pablo Arias, Martin López, Jhonatan Javier Jiménez, Jhonier Angulo, Kevin Josué Fajardo y Manuela García.

    Finalmente, Samuel Orozco, Jean Carlos Flores, Brayan Steven Córdoba, Keiner Monterrosa, Milena Andrea Salgado, Yaider Beitar Orejuela y Marcos Valencia.

    El evento comenzará el 20 de octubre con el Selectivo a los Juegos Bolivarianos Lima 2025 y reunirá en total a 250 deportistas de las categorías Infantil, Menores, Cadetes, Junior y Senior.

    Todos adscritos a 11 departamentos: Atlántico, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, Santander, Valle del Cauca y Antioquia.

    Las competencias, que incluyen también paracanotaje, se disputarán en la modalidad de Kayak y Canoa, en las distancias de 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500 y 200 metros.

    El campeonato es organizado por la Liga de Canotaje de Antioquia, Indeportes Antioquia y la Federación Colombiana de Canotaje, y cuenta con el apoyo de Indeportes Antioquia, Electrolit y Expedition.

    Alejandro Rincón
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

