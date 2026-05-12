¡Se dejó venir «loco x volver»! Así podrás ver a Maluma gratis: en la Plaza Botero

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Resumen: Con su característico estilo y el grito de "¡SE DEJÓ VENIRRRR! 🇨🇴💿", el artista paisa alborotó las redes sociales, confirmando que quiere compartir este importante hito musical directamente con su gente en las calles de Medellín.

Minuto30.com .- El ídolo global de la música urbana, Maluma, sorprendió a sus millones de seguidores este martes tras anunciar un evento sin precedentes en su ciudad natal. A través de sus redes sociales, el ‘Don Juan’ confirmó que realizará un gran evento de lanzamiento presencial y gratuito para celebrar la llegada de su nuevo proyecto: «Loco x Volver».

Con su característico estilo y el grito de «¡SE DEJÓ VENIRRRR! 🇨🇴💿», el artista paisa alborotó las redes sociales, confirmando que quiere compartir este importante hito musical directamente con su gente en las calles de Medellín.

Coordenadas del evento: Fecha y lugar

El esperado encuentro con el ‘Pretty Boy’ promete ser una tarde histórica para la capital antioqueña, en uno de los lugares más icónicos y representativos de la cultura local:

Lugar: La mítica Plaza Botero, en pleno centro de Medellín.

Fecha: Este mismo jueves (14 de mayo).

Hora: A partir de las 4:00 p.m.

¿Cómo asistir? Guía para conseguir las boletas gratuitas

Aunque el evento no tiene ningún costo para los asistentes, la logística exige un control estricto de aforo. Maluma y su equipo compartieron instrucciones muy precisas para quienes deseen asegurar su lugar.

Aquí están los pasos y restricciones que debes tener en cuenta:

Solo con Tu Boleta: La boletería gratuita se adquiere única y exclusivamente a través de la plataforma de Tu Boleta (el artista dejó el enlace directo en la biografía de su perfil de Instagram).

Registro obligatorio: Es indispensable realizar un registro previo en la plataforma.

Uso de la App: Debes inscribirte utilizando el mismo correo electrónico que tienes registrado en tu cuenta de Tu Boleta Pass. Si aún no tienes esta aplicación, debes descargarla en tu celular y crear tu usuario.

Restricción de edad (⚠️) : La organización fue enfática en señalar que este es un evento exclusivo para mayores de edad (18+), por lo que se exigirá el documento de identidad al ingreso.

¡Prepárate, Medellín! Se espera una asistencia masiva y que las entradas gratuitas se agoten en tiempo récord.

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