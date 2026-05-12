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    ¡Se dejó venir «loco x volver»! Así podrás ver a Maluma gratis: en la Plaza Botero

    ¡Prepárate, Medellín! Se espera una asistencia masiva y que las entradas gratuitas se agoten en tiempo récord.

    Publicado por: SoloDuque

    maluma en una imagen publicada en Intagram
    Foto: Instagram
    ¡Se dejó venir «loco x volver»! Así podrás ver a Maluma gratis: en la Plaza Botero

    Resumen: Con su característico estilo y el grito de "¡SE DEJÓ VENIRRRR! 🇨🇴💿", el artista paisa alborotó las redes sociales, confirmando que quiere compartir este importante hito musical directamente con su gente en las calles de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El ídolo global de la música urbana, Maluma, sorprendió a sus millones de seguidores este martes tras anunciar un evento sin precedentes en su ciudad natal. A través de sus redes sociales, el ‘Don Juan’ confirmó que realizará un gran evento de lanzamiento presencial y gratuito para celebrar la llegada de su nuevo proyecto: «Loco x Volver».

    Con su característico estilo y el grito de «¡SE DEJÓ VENIRRRR! 🇨🇴💿», el artista paisa alborotó las redes sociales, confirmando que quiere compartir este importante hito musical directamente con su gente en las calles de Medellín.

    Coordenadas del evento: Fecha y lugar

    El esperado encuentro con el ‘Pretty Boy’ promete ser una tarde histórica para la capital antioqueña, en uno de los lugares más icónicos y representativos de la cultura local:

    Lugar: La mítica Plaza Botero, en pleno centro de Medellín.

    Fecha: Este mismo jueves (14 de mayo).

    Hora: A partir de las 4:00 p.m.

    ¿Cómo asistir? Guía para conseguir las boletas gratuitas

    Aunque el evento no tiene ningún costo para los asistentes, la logística exige un control estricto de aforo. Maluma y su equipo compartieron instrucciones muy precisas para quienes deseen asegurar su lugar.

    Aquí están los pasos y restricciones que debes tener en cuenta:

    Solo con Tu Boleta: La boletería gratuita se adquiere única y exclusivamente a través de la plataforma de Tu Boleta (el artista dejó el enlace directo en la biografía de su perfil de Instagram).

    Registro obligatorio: Es indispensable realizar un registro previo en la plataforma.

    Uso de la App: Debes inscribirte utilizando el mismo correo electrónico que tienes registrado en tu cuenta de Tu Boleta Pass. Si aún no tienes esta aplicación, debes descargarla en tu celular y crear tu usuario.

    Restricción de edad (⚠️) : La organización fue enfática en señalar que este es un evento exclusivo para mayores de edad (18+), por lo que se exigirá el documento de identidad al ingreso.

    ¡Prepárate, Medellín! Se espera una asistencia masiva y que las entradas gratuitas se agoten en tiempo récord.

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    maluma loco por volver3

    Foto: Instagram

    maluma loco por volver2

    Foto: Instagram

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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