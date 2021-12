Con doblete de Sinisterra el Feyenoord se mantiene segundo en la Eredivisie

Luis Sinisterra vive un excelente momento en el fútbol de los Paises Bajos donde esta tarde fue la figura del compromiso entre Feyenoord y Heracles, partido correspondiente a la Eredivisie (Liga local holandesa) donde marcó doblete y le dio la victoria 2 x 1 a su equipo.

Este es el primer doblete que marca en la temporada el atacante colombiano, quién ya acumula seis goles en la liga holandesa. Con esta victoria el Feyenoord se mantiene segundo en la tabla de posiciones, con 32 puntos, solo un punto menos que el líder Ajax.

Luis Sinisterra scored BOTH goals in Feyenoord’s win! ⭐️

Apart from scoring, the Colombian ended the match with:

– Most dribbles completed [7]

– Most chances created [5]

– Most duels won [10]

— Parceros United (@ParcerosUnited) December 1, 2021