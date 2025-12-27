Resumen: Un joven ingeniero de 22 años falleció tras sufrir un infarto mientras se movilizaba en un bus hacia Barranquilla, y minutos después se confirmó la muerte de su abuelo, quien permanecía hospitalizado por complicaciones de salud. La cercanía entre ambos decesos ha generado conmoción y numerosas muestras de solidaridad hacia la familia.

Doble tragedia enluta a Santo Tomás tras la muerte casi simultánea de un joven ingeniero y su abuelo

Una profunda consternación se vive en el municipio de Santo Tomás, Atlántico, tras el fallecimiento casi simultáneo de un joven ingeniero y su abuelo, ocurrido este viernes 26 de diciembre en dos lugares distintos del departamento. El impacto de la tragedia ha sacudido a familiares, amigos y a toda la comunidad, que aún intenta asimilar cómo dos miembros de una misma familia perdieron la vida con apenas minutos de diferencia.

Joven ingeniero falleció tras sufrir un infarto en un bus en Barranquilla

Los hechos se registraron en horas de la mañana, cuando Carlos Miguel Salas, de 22 años y recién graduado como ingeniero civil, se movilizaba en un bus de servicio público desde Santo Tomás hacia su lugar de trabajo, en Barranquilla. El vehículo transitaba por el sector de Mallorquín, en el norte de la ciudad, cuando el joven comenzó a presentar un deterioro repentino de su estado de salud.

Según relataron testigos, Salas manifestó dificultad para respirar y un fuerte dolor en el pecho, antes de desvanecerse al interior del automotor. Ante la situación, los pasajeros alertaron al conductor, quien detuvo la marcha y solicitó de inmediato asistencia médica.

Minutos después, una ambulancia llegó al lugar; sin embargo, al ser valorado por el personal de salud, se confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con versiones preliminares y testimonios de familiares, el ingeniero habría sufrido un infarto fulminante mientras se desplazaba. Sus allegados indicaron que padecía hipertensión, una condición que pudo haber influido en el desenlace.

Su abuelo falleció minutos después en una clínica de Baranoa

La tragedia se profundizó poco tiempo después, cuando se conoció el fallecimiento de su abuelo paterno, Carlos Nelson Salas, de 79 años, quien se encontraba hospitalizado en la clínica Reina Catalina de Baranoa.

El adulto mayor llevaba varios días bajo observación médica debido a un cuadro de isquemia, una afección que compromete el flujo sanguíneo hacia órganos vitales. Según el reporte médico, presentó complicaciones cardíacas que derivaron en un paro cardiorrespiratorio.

La cercanía temporal entre ambos decesos generó una ola de mensajes de solidaridad en redes sociales, donde amigos, conocidos y habitantes de Santo Tomás expresaron su dolor y acompañamiento a la familia en este difícil momento.

Finalmente, los familiares informaron que las exequias de abuelo y nieto se realizarán este sábado 27 de diciembre a las 4:00 de la tarde, en la parroquia Santo Tomás de Villanueva, donde se celebrará una eucaristía en su memoria.

Los velorios se llevarán a cabo en las residencias de cada uno, y posteriormente ambos serán sepultados en el Cementerio Municipal de Santo Tomás, en una despedida que reunirá a la comunidad para rendirles un último homenaje.