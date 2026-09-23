Resumen: Conoce los detalles del doble homicidio de dos mujeres baleadas en la madrugada en el sector de Arborizadora Baja, en el sur de Bogotá.

Sicarios en moto acribillan sin piedad a dos mujeres en plena calle en Bogotá

Un doble homicidio alarmó a los habitantes del sector de Arborizadora Baja, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, tras el hallazgo de dos mujeres sin vida sobre la vía pública en la madrugada de este miércoles 23 de septiembre.

La central de emergencias recibió el reporte, luego de que la comunidad alertara sobre varias detonaciones de arma de fuego en el sector. Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de los cuerpos, descubriendo que una de las víctimas yacía sobre un andén del barrio.

Las primeras indagaciones señalan que las dos mujeres tenían edades aproximadas entre los 30 y 45 años, y al parecer una de ellas se desempeñaba como enfermera.

El oficial de inspección y guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, teniente coronel Ricardo Chávez, confirmó que los agentes acordonaron la escena del crimen y pusieron en marcha un plan candado para localizar a los homicidas, quienes habrían escapado a bordo de una motocicleta tras perpetrar el ataque armado.

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Por su parte, la Sijín y los equipos de policía judicial asumieron las pesquisas para esclarecer los móviles del atentado y determinar las razones por las cuales estas mujeres se encontraban en esta zona del sur bogotano, ya que se indaga si habrían llegado procedentes de la localidad de Usme.

Los investigadores adelantan la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad del sector y la recolección de testimonios para reconstruir la ruta de los criminales y dar con su captura.

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