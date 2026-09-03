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Resumen: A través del Ministerio de Justicia y la USPEC, el centro penitenciario ubicado en Girón, Santander, recibió una moderna dotación para su pabellón de alta seguridad. El presidente Abelardo De La Espriella advirtió que no permitirán que las celdas sigan siendo centros de operación criminal.

«En las cárceles de Colombia manda el Estado»: Con drones y tecnología refuerzan seguridad en Palogordo

Minuto30.com .- En una ofensiva directa contra la extorsión y la criminalidad que históricamente se ha orquestado desde los centros penitenciarios del país, el Gobierno Nacional anunció un importante despliegue tecnológico y táctico para blindar la cárcel de Palogordo, ubicada en el municipio de Girón.

A través de un esfuerzo articulado entre el Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), las autoridades entregaron un robusto paquete de equipos especializados destinados exclusivamente al pabellón de alta seguridad de este complejo carcelario.

Tecnología al servicio del control penitenciario

La nueva dotación busca cerrarle el cerco a las redes delincuenciales, fortaleciendo los protocolos de vigilancia, requisas y control interno por parte del cuerpo de custodia. Entre los elementos tecnológicos y de protección entregados al penal se destacan:

Cámaras corporales (Bodycams) para monitorear en tiempo real los procedimientos de los guardias.

Drones de vigilancia para el control perimetral y aéreo del complejo.

Cámaras de inspección y detectores de metales de alta precisión para evitar el ingreso de contrabando y celulares.

Chalecos balísticos y material de intendencia especializado para salvaguardar la vida del personal penitenciario.

«En las cárceles de Colombia manda el Estado»

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, fue el encargado de hacer el anuncio oficial, enviando un mensaje contundente a las estructuras del crimen organizado que intentan mantener sus rentas ilícitas estando tras las rejas.

«Las cárceles no pueden ser centros de operación de las estructuras criminales. La autoridad del Estado también se ejerce detrás de los muros. […] Vamos a cerrarles todos los espacios a quienes pretendan seguir delinquiendo desde una celda. En las cárceles de Colombia manda el Estado y se cumple la ley», sentenció el mandatario a través de sus redes sociales.

Con esta intervención en Palogordo, el Gobierno Nacional espera reducir drásticamente las cifras de extorsión carcelaria y retomar el control absoluto en uno de los penales más importantes del oriente colombiano.