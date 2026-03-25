Resumen: Doble homicidio en La Unión, Antioquia, este 25 de marzo. Dos personas fueron asesinadas cerca del centro de acopio de papa. Autoridades investigan.

Doble sicariato sacude a La Unión: asesinan a dos hombres a plena luz del día en sector comercial

En horas de la tarde de este miércoles 25 de marzo al municipio de La Unión, en el Oriente antioqueño,se presentó un presunto doble homicidio que interrumpió la tranquilidad de la zona comercial.

El ataque sicarial ocurrió en las inmediaciones del centro de acopio de papa, un sector de alta afluencia de trabajadores y transportadores, donde sujetos armados arremetieron contra dos hombres.

Según las primeras versiones de testigos presenciales, al parecer, las víctimas intentaron escapar del asedio criminal, pero fueron alcanzadas por las balas.

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Hasta el momento, las identidades de los fallecidos no han sido establecidas por las autoridades judiciales, quienes acordonaron el área de manera inmediata para proceder con el levantamiento de los cadáveres y la recolección de material probatorio.

Agentes de la Policía Nacional y unidades de investigación criminal se encuentran desplegados en el casco urbano y las vías de salida del municipio para intentar dar con el paradero de los responsables, quienes huyeron con rumbo desconocido tras perpetrar el doble crimen.

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